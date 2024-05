Donna&Lavoro premia le idee al femminile

Dal 2007 il concorso premia nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo

Il concorso nazionale Donna&Lavoro, giunto alla sua dodicesima edizione, intende valorizzare le idee al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti/imprese, e la loro introduzione nel mondo del lavoro.

Tale concorso, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa, ha l’obiettivo, da sempre, di dare visibilità e sostenere i migliori Progetti di Impresa al femminile, premiando le idee di business e i progetti di imprenditrici di ogni età,

che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova start-up o contribuendo all’innovazione in un’azienda consolidata.

Possono infatti presentare il proprio progetto:

Start-up , che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla;

, che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla; Imprese , con un progetto innovativo al femminile;

, con un progetto innovativo al femminile; Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare.

È possibile candidare la propria idea entro il 15 settembre 2024. Le modalità di partecipazione, le modalità di selezione e i premi sono indicati nel bando consultabile a questo link.



Premio Ispirazione Donna

Dal 2023 è stato istituito anche il Premio Ispirazione Donna, al fine di premiare una donna che si è contraddistinta per le sue azioni nella vita quotidiana o in un ambito in cui opera.