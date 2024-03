Alternativa Ambiente: un corso per coltivare l’orto biologico

Alternativa Ambiente presenta il corso “Orto biologico: tecniche di coltivazione e di difesa”, per approfondire le conoscenze sulle pratiche di coltivazione biologica.

Alternativa Ambiente, in collaborazione con l’agroecologo Luca Conte, presenta il corso “Orto biologico: tecniche di coltivazione e di difesa”, un’opportunità per gli appassionati di orticoltura desiderosi di approfondire le conoscenze sulle pratiche di coltivazione biologica.

Il corso, articolato in sette appuntamenti, si terrà ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.30, a partire dal 22 marzo, presso la sede della cooperativa a Vascon di Carbonera, situata in via C. Callegari 32.

Gli incontri saranno condotti da Luca Conte, dottore in Scienze Agrarie e esperto agroecologo specializzato nella coltivazione biologica degli ortaggi. Conte vanta una vasta esperienza nell’assistenza tecnica a aziende agricole e coltivatori che praticano la vendita diretta delle proprie produzioni. Il suo approccio si basa sull’applicazione dei principi ecologici alla coltivazione del suolo, promuovendo l’uso responsabile di risorse come energia, acqua, concimi e antiparassitari.

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere sia in teoria che nella pratica, acquisendo conoscenze fondamentali sulle tecniche di coltivazione biologica. Gli argomenti trattati includeranno la composizione del terreno, il concetto di fertilità del suolo, le tecniche di lavorazione consigliate, l’irrigazione delle piante e la gestione dei parassiti.

Il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno esperienza pregressa in campo orticolo. Si rivolge a chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’orticultura biologica e approfondirne le pratiche sostenibili.

Per garantire un’esperienza formativa di qualità, il numero di partecipanti è limitato a un massimo di 50 persone, secondo l’ordine di iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 marzo. Il costo del corso è di 70 euro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la cooperativa Alternativa Ambiente al numero 0422.350401 o via email all’indirizzo [email protected].