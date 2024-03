Affrontare l’alcolismo in famiglia grazie ad Al-Anon

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

Nel silenzio delle urla e delle lacrime nascoste sotto le coperte, ho imparato a crescere. Sono nata in una famiglia dove l’alcol era un ospite costante, un’ombra che oscurava la serenità del nostro quotidiano. Mio padre, con il suo bicchiere di vino in mano, alternava momenti di quiete e litigi furibondi con mia madre. Era una situazione dolorosa che ho imparato a osservare sin dalla mia infanzia.

Crescere in un ambiente così turbato ha plasmato la mia percezione del mondo e di me stessa. Mi sentivo diversa, più sfortunata delle altre, osservavo con invidia le famiglie che sembravano essere uniti e felici. Ma io non avevo quella felicità. Non così com’era.

La fuga sembrava essere l’unica via di uscita, e così ho fatto. Ma ho portato con me il peso dei ricordi e delle ferite non rimarginate. Solo più tardi, grazie all’Associazione Al-Anon, ho compreso che non era semplicemente fuggendo fisicamente che avrei potuto liberarmi del peso che mi trascinavo dietro.

Con il passare degli anni, ho incontrato un’altra anima afflitta dall’alcolismo: mio marito. L’amore per lui mi ha trattenuta, ma la disperazione mi ha spinto a cercare una via d’uscita. Ho cercato in ogni angolo una cura, una soluzione per farlo smettere di bere, ma ho capito che la risposta non stava nel cambiare lui, ma nel cambiare me stessa.

Le porte dell’Associazione Al-Anon si sono spalancate per accogliermi, non con una cura miracolosa, ma con comprensione, supporto e speranza. In quelle riunioni ho trovato persone che capivano il mio dolore, che avevano camminato sui miei stessi sentieri e avevano trovato la luce.

Ho imparato ad ascoltare, a comprendere il dolore e la lotta degli alcolisti. Ho sostituito la rabbia e il risentimento con compassione e accettazione. L’alcolismo non era solo una debolezza, ma una malattia grave che affliggeva le persone che amavo.

Oggi, guardando il cammino percorso, vedo la trasformazione avvenuta dentro di me. Sono diventata un faro di speranza per coloro che si trovano nelle stesse acque in cui mi sono trovata io. La mia missione è quella di portare conforto, comprensione e un raggio di speranza nelle vite afflitte dall’alcolismo.

L’Associazione Al-Anon mi ha insegnato che non siamo soli nella nostra lotta e che il cambiamento può avvenire, anche se a volte è più lento di quanto vorremmo. Con il cuore aperto e la mente illuminata, mi impegno a trasmettere il messaggio di forza e speranza che mi è stato donato, perché nessuno debba mai sentirsi solo nella tempesta.