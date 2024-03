Arte in corsia: una serie di mostre al Ca’ Foncello

All’ospedale di Treviso inizia una stagione dedicata all’arte che vede una serie di mostre susseguirsi nel corridoio centrale, al 1° piano dell’ospedale Ca’ Foncello.

TREVISO – Con l’arrivo della primavera, l’ospedale di Treviso si prepara ad accogliere una stagione particolare, dedicata all’arte e al benessere. Nel corridoio centrale del primo piano dell’Ospedale Ca’ Foncello, una serie di mostre si susseguiranno per tutto il mese di maggio, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di apprezzare opere significative e stimolanti.

La prima esposizione

La prima esposizione, inaugurata la scorsa settimana con la presenza del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, porta il titolo “Stare insieme per stare bene”. Organizzata dall’associazione culturale Zona Franca, presieduta da Barbara Turcolin, questa mostra itinerante sarà aperta al pubblico fino al 1° aprile. Gli oltre 250 disegni esposti riflettono sull’importanza delle relazioni umane nel promuovere il benessere collettivo e individuale.

Le opere, realizzate da oltre 350 bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni, sono il risultato dell’ottava edizione del concorso grafico-artistico “Di.segno In.forma”, promosso da Zona Franca. Quest’iniziativa artistica si propone di tradurre la cultura del sociale in forma d’arte, contribuendo alla comunicazione su temi collettivi di attualità. La tematica, incentrata sul dialogo esperienziale giovanile, si allinea agli obiettivi dell’ONU per il 2030 riguardanti la salute e il benessere, nonché al modello bio-psico-sociale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, è stata presentata anche la nona edizione del concorso “Di.segno In.forma”, che quest’anno affronta il tema “Diritto dov’eri?”. Scuole e privati sono invitati a partecipare gratuitamente, contribuendo con le proprie visioni sui diritti e doveri fondamentali di tutti, con particolare enfasi sul valore della pace.

“Takashi Paolo Nagai. Un annuncio di speranza da Nagasaki”

Dal 6 al 14 aprile, l’ospedale ospiterà la mostra “Takashi Paolo Nagai. Un annuncio di speranza da Nagasaki”, promossa dall’Associazione Medicina e Persona. Questa esposizione offre una rara opportunità di conoscere la vita e il lavoro di Takashi Paolo Nagai, medico radiologo che ha vissuto e lavorato a Nagasaki sia prima che dopo l’esplosione atomica. Attraverso un percorso personale caratterizzato da una profonda spiritualità, Nagai ha trovato un significato sacro nella tragedia, diventando un messaggero di speranza e pace per il suo popolo. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla propria vita e sul significato che essa assume di fronte alle sfide e alle tragedie.

“A sua altezza”

La stagione artistica del Ca’ Foncello si concluderà con la mostra itinerante “A sua altezza”, organizzata dall’Associazione Artistica Art Emotions For Soul di Mussolente. Questa esposizione collettiva presenta opere di pittori provenienti da tutta Italia, che reinterpretano le fiabe per bambini con le tecniche dei grandi maestri come Van Gogh, Picasso e Chagall. In particolare, le storie di Pinocchio e le fiabe di Andersen vengono raffigurate su tela, trasmettendo magia e emozione attraverso l’arte.

In un contesto ospedaliero, spesso associato a momenti di difficoltà e sofferenza, l’arte si rivela un potente strumento di conforto e ispirazione. Le mostre proposte offrono non solo un’occasione di svago e di contemplazione, ma anche uno spazio per la riflessione e la crescita personale.