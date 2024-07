Alfa in concerto al Sottomarina Sound Beach

L’attesissimo festival estivo di Chioggia continua con il secondo appuntamento

SOTTOMARINA (VE) – Mercoledì 31 luglio alle 21:30, il Sottomarina Sound Beach ospiterà il secondo evento del suo atteso festival estivo, con un’esibizione del giovane artista Alfa. Il festival, organizzato dalla Città di Chioggia in collaborazione con DuePunti Eventi, si svolge sul lungomare del Marina Beach Life e proseguirà con altre entusiasmanti serate: il festival dei colori Holi (1 agosto, ingresso gratuito), il concerto di Emma (2 agosto) e la serata Big Bang Company (3 agosto, ingresso gratuito).



Alfa in tour: la rivelazione del Festival di Sanremo

Alfa, giovane promessa della musica italiana, farà tappa con il suo tour estivo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, tratto dal suo ultimo album. Composto da dieci brani, l’album include il singolo “Vai!” (certificato disco d’oro) presentato al Festival di Sanremo, che ha conquistato sia giovani che adulti, insieme a un emozionante duetto con Roberto Vecchioni, consolidando Alfa come una delle sorprese più piacevoli dell’estate italiana.



Il fenomeno Alfa: numeri da record

Con oltre 524 mila iscritti su YouTube e 1.7 milioni di follower su TikTok, Alfa vanta più di 750 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 239 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le sue canzoni sono protagoniste di oltre 500mila video su TikTok, e i suoi ultimi videoclip dominano le tendenze su YouTube. Alfa ha collezionato 2 quadrupli dischi di platino, un doppio disco di platino e 8 dischi d’oro, confermandosi come una voce influente della Generazione Z.



Il messaggio di Alfa: normalità e positività

Alfa si distingue per i suoi messaggi positivi e i testi che riflettono le preoccupazioni e le speranze della sua generazione. I suoi brani trattano temi come l’amore, le incertezze sul futuro e la transizione verso l’età adulta, senza mai indulgere in racconti di disagio. Alfa si presenta come un ragazzo semplice, con le stesse ansie e paranoie dei suoi coetanei, cercando di essere un portavoce della normalità in un mondo che spesso premia il conformismo.



Info utili

Il Sottomarina Sound Beach è promosso dalla Città di Chioggia con la collaborazione di DuePunti Eventi e il supporto di diversi sponsor, tra cui Univer 2000, Unicomm, Nico Abbigliamento, Cittadellese Srl, Obygroup e Sidastico. Gli sponsor tecnici includono Kiloutou, Viaggiare, Bassano Distributori, Fonte Margherita, Nardini, Berti Food e Perin Generators. I media partner dell’evento sono Radio Company, Radio Stella, TVA, Telechiara e Il Giornale di Vicenza.

L’inizio dei concerti è previsto per le 21:30, con un’area dedicata a servizi di food e beverage. I biglietti sono disponibili nel circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale: Sottomarina Sound Beach.