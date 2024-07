Arsenale di Venezia: progetti in corso e obiettivi futuri

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato i cantieri dell’Arsenale di Venezia, valutando i progressi dei progetti di riqualificazione culturale

VENEZIA – Ieri, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato i cantieri all’Arsenale di Venezia, dove sono in corso importanti lavori di adeguamento strutturale finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano Nazionale Complementare (PNC), nonché dal Piano Grandi Progetti Culturali del Ministero della Cultura (MiC). Questi interventi, sono finalizzati al trasferimento dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee dal Vega di Marghera al Magazzino del Ferro. Alla visita hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto, Francesco Gilioli, il Soprintendente ABAP per il Comune di Venezia e Laguna, Fabrizio Magani, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il Senatore Raffaele Speranzon, il Presidente della Fondazione la Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e il Direttore Generale della prestigiosa istituzione culturale, Andrea del Mercato.

Stato di avanzamento dei lavori

Durante il sopralluogo, il Ministro ha visionato lo stato di avanzamento delle opere al Rio delle Galeazze, all’ASAC all’Arsenale, all’Edificio Carreri ed ex Centrale termica, alle Sale d’Armi sud, alla Tesa dell’Isolotto sud e Artiglierie, alla Gru idraulica Armstrong e al Giardino delle Vergini.

I 20 interventi previsti complessivamente tra Arsenale, Giardini, Lido e terraferma ammontano a un totale di 189,556 milioni di euro e si stanno svolgendo nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto. In particolare, sono già stati conclusi i lavori alla Sala d’Armi sud, alla Tesa dell’Isolotto sud, alla Sala Perla e alla Sala Mosaici al Palazzo ex Casinò del Lido e alla Sala Chini al Padiglione Centrale ai Giardini.

“Sono pienamente soddisfatto di quanto visto oggi: grazie alle altissime professionalità presenti nella Biennale di Venezia e a una piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, in primis il Comune e la Soprintendenza, tutti i cantieri potranno essere conclusi nei tempi previsti entro la fine del 2026, dotando la più importante istituzione culturale del Paese di spazi adeguati allo sviluppo delle sue attività permanenti con l’obiettivo di renderla un Centro Internazionale per la Ricerca sulle Arti Contemporanee”, ha affermato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Il contributo del Comune di Venezia

“Ringrazio il Ministro Sangiuliano per il sopralluogo di oggi per verificare lo stato degli interventi in corso relativi al finanziamento del Ministero della Cultura con fondi PNC/PNRR. Un progetto strategico, frutto di una grande sinergia con i Ministeri della Difesa e della Cultura, con Fondazione La Biennale e la Marina Militare. Con questi lavori di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione andiamo a recuperare una parte rilevante del compendio dell’Arsenale, prima inutilizzata e inutilizzabile, restituendola alla Città. Ulteriori interventi sono previsti anche in terraferma a Forte Marghera e a Parco Albanese-Bissuola”, ha dichiarato il sindaco Brugnaro.

Il sostegno del Governo alla città di Venezia

“L’importante visita del Ministro Sangiuliano all’Arsenale testimonia la grande attenzione che il Governo sta riservando alla città di Venezia e ad una delle sue istituzioni più prestigiose, la Biennale. Come qualsiasi cittadino veneziano non posso che essere grato al Ministro per le enormi risorse del Piano Nazionale Complementare che sono state destinate ai numerosi fantastici progetti di riqualificazione e valorizzazione degli spazi della Biennale che abbiamo visionato e visitato oggi assieme al Sindaco Brugnaro ed al Presidente Buttafuoco”, ha detto il Senatore Speranzon, componente Commissione Cultura del Senato.