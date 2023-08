Alexa vs Sior Pare: l’enciclopedia di casa

Tempo fa mi hanno chiesto come facessi quando non c’erano Google e Alexa. Come si faceva a sapere le cose, anche le più banali? La risposta è stata automatica: chiedevo a Siora Mare o al Sior Pare!

Siora Mare ha sempre avuto un amore smisurato per i libri, di ogni genere. Fin da piccola ogni suo risparmio veniva speso in libreria, il Sior Pare invece leggeva più che altro di storia o archeologia e, ovviamente, di musica. Questo mi ha portata a crescere a mia volta sommersa da libri, per cui se non ero in strada a giocare a calcio con i vicini di casa, era facile trovarmi con in mano un romanzo o un saggio.

Certo, come tutti negli anni ’80, avevamo tutte le enciclopedie possibili e immaginabili, ma la pigrizia, e il voler sentire la versione dei miei genitori davano più soddisfazione! Era abbastanza normale per me chiedere loro lumi su qualsiasi cosa leggessi, che fosse filosofia, storia, sport o altro si poteva essere certi di ricevere sempre una risposta adeguata e se per caso non la sapevano ti indicavano il libro dove poter trovare le informazioni mancanti.

Ora che Siora Mare è in casa di riposo ovviamente abbiamo perso la nostra Wikipedia personale, quindi quando ci sono dubbi su qualcosa scatta la domanda in automatico:

“Sior Pareeee, come si producono le ceneri per il mercoledì delle ceneri?” Il tutto detto con lo stesso tono in cui parlo ad Alexa

“Se ciapa e rame de ulivo dea Domenega dee Palme de l’anno prima e e se bruza. (Si prendono gli ulivi della Domenica delle Palme dell’anno precedente e si bruciano)”

Nella maggior parte dei casi ha sempre la risposta esatta, ma capita ormai che con l’età non sia molto sicuro, così risponde sempre più frequentemente:

” Domandighe al to teefono o ad Alessa! (Chiedi al tuo telefono o ad Alexa)”

Si ascolta la risposta e poi commenta da par suo:

“Ti vedi che gavevo razon, me ricordavo fosse calcossa de sìmìe! (Vedi che avevo ragione, mi ricordavo qualcosa di simile!)”

Capita anche che Alexa non capisca la domanda o non la sappia. In quel caso il Sior Pare prova a rispiegargliela in più modi e con parole diverse, fino a che stremato non la congeda con un laconico:

“Alexa, ta moccari! No ti sa proprio un… queo! (Alexa, i tuoi defunti! Non sai proprio un… quello!)

“Non ho capito, forse volevi questo canale radio“

“Alexa, ma va in mona!”

“Non ho capito“

“Alexa, va in quel posto da cui veniamo tutti!“

Ogni tanto penso a quanto stiamo perdendo, soprattutto in questi mesi, a livello di conoscenze con la perdita di tutta la generazione degli anni ’30 e ’40. Certo, abbiamo molta più tecnologia, le risposte arrivano subito con i vari motori di ricerca, ma manca il vissuto, il “me lo ricordo perché in quell’anno è successo anche quest’altro”.

Ma se clonassimo il Sior Pare?