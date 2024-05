Al via oggi “Space Meetings Veneto”

Un evento che si rinnova, dopo il successo inaugurato l’anno scorso, con numeri davvero promettenti.

VENEZIA – Prende il via oggi, lunedì 20 maggio, la seconda edizione di Space Meetings Veneto, il summit internazionale che porta a Venezia i più importanti operatori globali della New Space Economy per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti.

Saranno oltre 250 le aziende del settore aerospaziale provenienti da 22 Paesi, 1.000 i visitatori attesi, 250 gli studenti iscritti, 25 le start-up europee presenti, ben 150 i relatori e 15 le tavole rotonde.



Apertura ufficiale al Venezia Terminal Passeggeri

La cerimonia d’apertura ha inizio alle ore 09.45, al VTP Venezia Terminal Passeggeri (Stazione Marittima, Porto Crociere di Venezia, Terminal 103) alla presenza del presidente della Regione del Veneto. Seguirà, alle ore 12, la dimostrazione del volo di un prototipo di drone alimentato ad idrogeno in esclusiva nazionale per il trasporto medicinali.



Grandi nomi sono attesi all’Opening Panel delle 12.30: Walter Villadei, Astronauta, Aeronautica Militare Italiana; Generale S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Ministero della Difesa; Christian Maender, Axiom Space; Teodoro Valente, Presidente ASI; Francesco Rizzi, SVP Space Line of Business, Leonardo; Massimo Comparini, CEO ESVP, Thales Alenia Space.



La giornata inaugurale continuerà alle Procuratie Vecchie, (Piazza San Marco), alle ore 16, alla presenza dell’assessore regionale al Bilancio e all’Agenda Digitale, con l’Investment Forum: momento di confronto per approfondire il mercato e le opportunità di investimento che favoriscono lo sviluppo dei settori aeronautico e spaziale.



Principali appuntamenti

Molto ricco e articolato il calendario di eventi che animeranno Casa Veneto, lo stand della regione allestito negli spazi del Venezia terminal Passeggeri.



Lunedì 20 maggio, alle ore 14, appuntamento con i “Dialoghi per l’innovazione” per approfondire il tema ‘Tecnologie spaziali a sostegno della transizione verde in Veneto’.

Martedì 21 maggio, alle ore 11, è in programma l’evento “Dati spaziali per la gestione del territorio”.

Mercoledì 22 maggio, alle ore 12.30, premiazione di Veneto Stars Challenge, promosso dalla Regione del Veneto e dedicato ai giovani europei per dar loro la possibilità di proporre idee innovative basate sull’utilizzo dei dati spaziali, avviare progetti da realizzare in collaborazione con stakeholder e partner pubblici e privati, utilizzando i dati e le tecnologie spaziali applicate all’ambito civile.



Appuntamenti da non perdere

Space Meetings Veneto darà spazio in questa edizione a momenti di dibattito e approfondimento su temi di particolare rilievo legati allo sport, alla moda, alla salute, all’agricoltura, tutti ad ingresso gratuito. Gli incontri si svolgeranno nella hall 2.



Martedì 21 maggio, dalle ore 10 alle 11.15, l’appuntamento a cui iscriversi online è con Space&Sport “Perché lo Spazio è importante per lo Sport e per il business”. Seguirà un dialogo con l’astronauta Roberto Vittori e con l’olimpionico di vela Edoardo Bianchi. Per iscriversi:



Martedì 21 maggio dalle ore 11.20 alle 12.20 Lo Spazio…Va di moda “Disegnato e fatto in Veneto, la manifattura di eccellenza”. Si parlerà di nuovi materiali, di design cool e alte prestazioni. A seguire dialogo con Matteo Bardi, Product Fashion Advisor e Orietta Pelizzari, International Project Consultant Camera Nazionale della Moda Italiana. Iscrizioni a questo link.



Martedì 21 maggio dalle ore 12.25 alle 13.25 Mens sana in corpore sano… Nello Spazio, un approfondimento sul cibo nello spazio e la salute psico-fisica. Dopo i saluti istituzionali si parlerà – previa iscrizione online – del regime nutraceutico per gli astronauti, prima, dopo e durante i voli orbitali. A seguire dialogo con il professor Carlo Capelli, CeRiSM – Centro di ricerca “Sport, Montagna e Salute” Università di Verona e Sara Gabrieli, Spartan fitness.



Mercoledì 22 maggio dalle ore 10 Space wine e Agritech Expo “L’azienda agricola: stato dell’arte del mercato e della ricerca”. Un interessante dibattito a cui iscriversi online in tema di impiego delle tecnologie dello spazio in agricoltura: problemi, scenari, soluzioni disponibili.



Anticipando il Festival delle Idee, cinque appuntamenti gratuiti

Gli eventi di anticipazione del Festival delle Idee saranno ospitati nella rassegna internazionale dedicata all’innovazione e alla space economy, promossa dalla Regione del Veneto. Ecco i cinque appuntamenti ad ingresso gratuito.



Lunedì 20 maggio ore 15: “Le piante nello spazio” con Stefano Mancuso, Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. Si occupa in particolare del mondo vegetale e dell’intelligenza delle piante. Iscrizioni online.



Lunedì 20 maggio ore 16.30: “Il benessere della persona” con Filippo Ongaro, Consulente per anni degli astronauti presso l’Agenzia Spaziale Europea, si occupa in particolare degli aspetti legati a nutrizione, preparazione fisica e riabilitazione degli equipaggi. Iscrizioni online.



Mercoledì 22 maggio ore 14: “Il futuro della scienza” con Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica dell’Agenzia Spaziale Europea, ricopre attualmente il ruolo di Chief Diversity Officer a Parigi. Iscrizioni online.



Mercoledì 22 maggio ore 13.30: “Viaggio nel rapporto tra alimentazione e vita” con Stefano Polato, Nutritonal & Nutraceutical Consultan, cuoco dei pasti spaziali di Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli e Luca Parmitano. Iscrizioni online.



Mercoledì 22 maggio ore 16.30: “Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica” con David Orban, Managing Advisor di Beyond Enterprizes, è investitore, imprenditore, autore, relatore e leader di pensiero del panorama tecnologico globale. È docente alla Singularity University presso la NASA in California. Iscrizioni online.