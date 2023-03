“A casa tutti bene”

Mogliano – Giuliana Tochet, assessore dimissionario, tranquillizza i concittadini sui reali motivi della decisione di lasciare l’assessorato al Sociale, e le altre deleghe collegate.

“Non ci sono problemi di salute in famiglia e ringrazio quanti si sono preoccupati per me in queste ore”. Nel comunicato diramato questa mattina dal Comune di Mogliano si leggeva: ”Giuliana Tochet si dimette per motivi personali dalla carica di Assessore del Comune di Mogliano Veneto con delega alle Politiche Sociali, alle Politiche per la Famiglia, alle Pari Opportunità e ai Rapporti con l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria. Nella lettera di dimissioni, Giuliana Tochet motiva la decisione con ragioni personali che le impediscono di proseguire il mandato politico-amministrativo”.

Solo qualche giorno fa la Tochet aveva scritto in un post: “Questo Marzo Donna è stato un mese ricco di avvenimenti ed eventi: da assessore alle pari opportunità, coadiuvata e supportata dalla Consulta Comunale alle Pari Opportunità, non posso che sentirmi soddisfatta di aver avuto in Città questo nutrito programma. C’è stata la settimana della prevenzione, iniziata sabato scorso con il camper della mammografia e conclusasi ieri con la conferenza “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo” a cura di professori e medici, specialisti in senologia, della casa di Cura Giovanni XXIII° di Monastier e la testimonianza di donne mastectomizzate che fanno parte della squadra di Dragon Boat “Trifoglio Rosa”. Abbiamo avuto anche altri importantissimi eventi sulla prevenzione: domenica lo screening reumatologico a cura di esperti radiologi di A.Ma.R.V. associazione che mette a disposizione i propri medici volontari per le città che lo richiedano. C’è stata moltissima affluenza e a breve ne faremo una seconda edizione. Martedì 21 marzo un’altra equipe di medici specialistici in endocrinologia, ginecologia e cardiologia, grazie all’associazione di volontariato ATTA 3VENETO, ci hanno informato sulle malattie della tiroide ” Tiroide a tutta vita”. Voglio ringraziare tutte le Associazioni che hanno accolto il nostro invito, grazie a tutte le cittadine (soprattutto) e cittadini che hanno aderito alle iniziative, grazie alla nostra Amministrazione comunale e soprattutto grazie alla Consulta Comunale alle Pari Opportunità e alla sua Presidente e viva le donne!” concludeva Giuliana Tochet.

Questa mattina, è apparsa inaspettata la lettera di dimissioni firmata dall’ormai ex assessore Tochet. “Per evitare equivoci, voglio comunicare che non è stata una mia decisione ma esigenze politiche mi hanno imposto di firmare le mie dimissioni. Con rammarico devo suggerire di non fare mai il bene se non sei disposto ad accettare l’ingratitudine, soprattutto in politica, non si deve usare il cuore” conclude con amarezza Giuliana Tochet.