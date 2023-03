CimadORO: Royal Eagles sul tetto d’Italia

CIMADOLMO – Il Grande Gruppo dell’Asd Skating Club Don Bosco di Cimadolmo, Mareno di Piave e San Polo di Piave ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani 2023 che si sono svolti nel fine settimana appena trascorso al Pala Bigi di Reggio Emilia.

Con la coreografia “In vino veritas”, ideata dal coreografo Xavier Lopez Gonzales, che reinterpreta in chiave ironica la conosciutissima favola di Pinocchio, i 24 atleti allenati da Emanuela Guizzo e Roberto Callegher hanno conquistato il gradino più alto del podio per la categoria Grandi Gruppi. La medaglia d’oro – la sesta per il Grande Gruppo dello Skating Club Don Bosco – ha fatto di questa squadra la più titolata d’Italia, suscitando gioia e profonda stima anche nelle Amministrazioni Comunali che sempre sostengono l’Associazione, lo sport e i suoi valori.

Complimenti agli atleti e ai loro allenatori e dirigenti!

Crediti fotografici: Raniero