Legnago, torna a settembre l’International Salieri Circus Award

Dal 21 al 25 settembre 2023 il Teatro Salieri ospiterà il festival che fonde l’arte del circo con la musica classica dal vivo.

LEGNAGO – A presentare la nuova edizione alla stampa, nella sala Riello del Teatro Salieri, il Sindaco Graziano Lorenzetti, il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini, il direttore artistico del festival Antonio Giarola e il direttore dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Maestro Diego Basso.

A Legnago quest’autunno sono attesi una trentina di artisti da tutto il mondo, che si esibiranno in venti performance.

Il Gran cerimoniere del Festival sarà nuovamente il Principe Maurice. Confermati i direttori di palco Marco Togni e Paride Orfei.

Molte le iniziative ed eventi collaterali del Salieri Circus, tra cui la Open Art Circus Gallery, una mostra d’arte fotografica diffusa nelle vetrine delle attività commerciali e dei locali della città, una mostra sulla famiglia Togni ospitata presso la Fondazione Fioroni e il mercatino del circo, che si svolgerà in Galleria Risorgimento.

Il Direttore Generale del festival Luciano Giarola ha inoltre annunciato una nuova iniziativa: la promozione “MicroMecenati”, dedicata ai singoli che decidono di sostenere il festival con un importo minimo, recuperando il 65% della donazione in credito d’imposta come previsto della legge che regola l’Art bonus.

Ad esempio il pacchetto Premium, riservato alle persone fisiche che donano € 100 o multipli, permette di ricevere un voucher d’ingresso agli spettacoli di selezione, un gadget ufficiale del festival, un programma di sala e un accesso alla Vip Lounge.

Per l’occasione, il Sindaco ha ricordato che il festival è tra i sei progetti finalisti nella categoria “Spettacolo dal vivo” del concorso “Art Bonus 2023” e ha invitato a votare sulle pagine Instagram e Facebook di Art Bonus per permettere al progetto, unico del Veneto in lizza, di vincere la gara.

Le votazioni sono aperte fino alle 12.00 del 30 marzo 2023, sui social di Art Bonus.