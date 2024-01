A Carnevale ogni scambio vale!

Si svolgerà domani pomeriggio l’iniziativa Baratto di Carnevale, uno scambio di costumi, maschere e accessori carnevaleschi, presso il Centro Polivalente in via Altinia 23, a Bonisiolo.

Mogliano – “Vi aspettiamo domenica 21 gennaio dalle 15,30 per il Baratto dei costumi di Carnevale!” è l’invito di Fannyland a Bonisiolo, per un pomeriggio all’insegna dell’ecosostenibilità e della condivisione, in allegria secondo la miglior tradizione carnevalesca.

“Noi del Funnyland crediamo nelle pratiche di ecosostenibilità, promuovendo il ricorso alla Comunità come condivisione e sostegno e la riduzione dei consumi e degli sprechi a favore di uno stile di vita più sostenibile – scrivono gli organizzatori – L’evento Baratto di Carnevale non è solo un’occasione per scambiare costumi e oggetti, ma fa parte di un progetto più ampio a favore della sostenibilità ambientale e della promozione di pratiche eco-friendly. A questo primo evento infatti seguiranno ulteriori incontri dedicati al baratto promuovendo così la cultura del riutilizzo, ampliando la rete di condivisione e incoraggiando la partecipazione attiva e l’impegno civico. Un’opportunità quindi per costruire una comunità consapevole, responsabile e orientata al futuro”.

Si può partecipare portando un proprio costume di Carnevale, telefonando prima, o mandando un messaggio WhatsApp, al numero 3518702261.