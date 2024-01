ItalRugby U23, buona la quarta

L’Italrugby si prende la rivincita e vince la quarta partita dei test amichevoli contro il XV delle IRFU Combined Academies.

DUBLINO – Dopo un’ottima prestazione, la Selezione Italiana U23 di German Fernandez centra la terza vittoria su quattro nei test amichevoli contro il XV delle IRFU Combined Academies. Una pronta reazione quella degli azzurri dopo la sconfitta di domenica scorsa e che li ha visti vincere di misura per 26-24.

Il cambio di campo, dovuto alle forti ghiacciate dei giorni scorsi, non intimorisce gli azzurri, determinati più che mai a non ripetere gli errori tecnici della scorsa partita che li aveva visti perdere per 22 a 7.

La partita

Equilibrato il confronto, con la posta in palio a rendere particolarmente attente le due squadre. Nella prima frazione parte forte la Selezione Italiana, a segno con Cuminetti dopo dieci minuti, poi la reazione degli accademici, che arrivano al pareggio poco dopo capitolando però nuovamente già al 20’ grazie all’exploit di Avaca che fissa il parziale sul 7 a 14.

Nel secondo tempo il copione rimane simile, l’Irlanda accelera subito fin dal rientro e nel primo quarto piazza un uno-due che sembra invertire la rotta del match. Ma la squadra del trio Fernandez-Garcia-Rizzo resta focalizzata e con lo scatenato Henderson va a marcare le due mete che ai minuti 67 e 75 scavano il gap decisivo, allungando lo score sul 17 a 26. Solo nei minuti finali gli irlandesi tornano a farsi realmente pericolosi, trovando lo spunto per l’ultima marcatura pesante a tempo praticamente scaduto, fissando il 24 a 26 finale.

Il commento del Commissario Tecnico

Il Ct German Fernandez, assente giustificato essendo impegnato con il raduno della Nazionale Maggiore dopo l’incarico nello staff di Quesada, a fine gara ha dichiarato:

“L’ho detto dopo le due vittorie di Noceto, lo ripeto oggi che abbiamo chiuso la serie con il terzo successo dopo l’unica sconfitta di domenica scorsa: l’obiettivo era e rimane lo sviluppo dei giocatori, la verifica del loro livello individuale e di gruppo in un contesto internazionale così impegnativo.Tecnicamente, tatticamente e strategicamente si è trattato di una serie estremamente importante, di fronte ad una squadra irlandese che come poche altre sa giocare a rugby. Occasioni così sono preziosissime, per i ragazzi e per lo staff, soprattutto nel saper reagire alla pressione dentro e fuori dal campo. Da questo punto di vista sia Michele Rizzo che Gonzalo Garcia meritano un plauso speciale per come hanno lavorato, così come Andrea De Marchi e tutto il resto dello staff, un gruppo unitissimo che ha saputo creare un’alchimia straordinaria che sono certo darà i suoi frutti”.

Il tabellino

IRFU COMBINED ACADEMIES v SELEZIONE ITALIANA U23 24-26 (7-14)

Marcatori: PT 10’ m. Cuminetti, t. Marin (0-7); 15’ m. IRFU C.A., t. IRFU C.A. (7-7); 25’ m. Avaca, t. Marin (7-14); ST 50’ m. IRFU C.A., n.t. (12-14); 60’ m. IRFU C.A., n.t. (17-14); 67’ m. Henderson, n.t. (17-19); 75’ m. Henderson, t. Sante (17-26); 80’ m. IRFU C.A., t. IRFU C.A. (24-26)

IRFU COMBINED ACADEMIES: West; O’Connor, Cooney, Devine, Mallon; Butler, Coughlan; Okeke, Quinn, McNabey; O’Tighearnaigh, Managan; Lasisi, Victory, Ward

A disposizione: McCarthy, Donnelly, Gunne, Brownlee, McGuire, King, Nicholson, Osbourne, Telfer

Head Coach: Neil Doak

SELEZIONE ITALIANA U23: Avaca; Cuminetti, Passarella, Drago, Gesi; Marin, Cuoghi; Favretto, Meggiato, Locatelli; Kingi, Piantella; Tripodo, Di Bartolomeo, Taddei

A disposizione: Ferrara, Aminu, Mazzanti, Filoni, Henderson, Tommaselli, Sante, Ciardullo, Vaccari, Jannelli, Bozzoni

Head Coach: German Fernandez

Note: al 36’ cartellino giallo a Piantella (ITA)

I precedenti:

9 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-33

15 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-10

15 gennaio 2024, Dublino

IRFU Combined Academies v Italia U23: 22-7

Maggiori dettagli sulla selezione irlandese al link seguente: https://www.irishrugby.ie/2023/12/08/combined-academies-squad-launched-ahead-of-italy-trip/