Renato Brunetta Nominato Cavaliere della Legion d’Onore

Renato Brunetta, presidente del CNEL, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Legione d’Onore durante una solenne cerimonia a Roma.

ROMA. Il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), Renato Brunetta, è stato insignito del titolo di Chevalier de la Legion d’honneur (Cavaliere della Legione d’Onore) durante una cerimonia a Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata francese in Italia. La cerimonia, presieduta dall’ambasciatore Martin Briens, rappresentante della Francia, ha avuto luogo oggi a Roma.

Brunetta, già ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, è stato riconosciuto per il suo impegno costante e la straordinaria volontà nelle varie sfaccettature della sua carriera, che lo hanno visto in veste di docente universitario, economista, politico, cittadino italiano, amico della Francia e sostenitore dell’unità europea. Inoltre, Brunetta è Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

L’ambasciatore Briens ha elogiato il contributo di Brunetta, definendo la sua dedizione eccezionale e riconoscendo il suo ruolo non solo come rappresentante italiano ma anche come veneziano, europeo e amico della Francia.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso la sua felicità per il conferimento dell’onorificenza a Brunetta, definendolo un “grande amico”. Brugnaro ha sottolineato che questo riconoscimento è motivo di orgoglio non solo per Venezia ma per tutto il Paese.

La Legion d’Onore è uno degli ordini di cavalleria più prestigiosi in Francia e viene conferito a individui che si distinguono per il loro contributo eccezionale nei campi della cultura, della scienza, della politica, dell’arte o per servizi resi alla nazione. L’onorificenza è stata conferita a Renato Brunetta a nome del presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando il significativo legame tra Italia e Francia.