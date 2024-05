“6InSuperAbile”: all’insegna dell’inclusione

La rassegna benefica di eventi sportivi, culturali e artistici presenta il ricco calendario di iniziative.

TREVISO – È stato dato il via ufficiale all’edizione 2024 di 6InSuperAbile, rassegna di eventi artistici, culturali e sportivi nel segno dell’inclusione sociale giunto al quarto anno di attività sul territorio della Marca.

Sport, musica e arte fungono da veicoli espressivi per creare legami, relazioni e opportunità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e il settore sanitario. “6InSuperabile – Includi e Supera le Abilità”, ormai alla sua quarta edizione, è una manifestazione inclusiva che sta animando la provincia di Treviso con una serie di eventi e iniziative diffuse in tutta la regione, culminando nelle giornate sportive di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2024 a Possagno.

Verso la cultura dell’inclusività

L’iniziativa “6InSuperAbile” è nata nel 2021 da un’idea dell’azienda Brombal di Altivole, in collaborazione con l’associazione Ex Allievi Cavanis ‘Sola in Deo Sors’, l’Istituto Cavanis Canova di Possagno, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e la società Polisportiva Terraglio di Venezia. Il suo obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di società sportive che includono atleti con disabilità, cooperative sociali e scuole del territorio in attività finalizzate a promuovere l’integrazione e la sensibilizzazione verso una cultura dell’inclusività, rivolgendosi sia alle famiglie che alle istituzioni.

Iniziative già presenti

Il programma di quest’anno prevede già una serie di iniziative volte a sensibilizzare gli studenti di diversi istituti superiori e coinvolgere le varie realtà operanti nel mondo della disabilità.

Da ottobre 2023 fino a giugno 2024, prosegue per il secondo anno consecutivo il progetto “Music-abili”, in collaborazione con l’Associazione Musicanova, che offre attività di musicoterapia per persone e ragazzi con disabilità presso il Centro Sportivo Comunale In-Cavanis di Possagno.

Da aprile e per tutto maggio 2024, presso sette istituti scolastici della provincia, si svolge una serie di incontri tecnico-didattici su sette diverse discipline sportive integrate, coinvolgendo circa 750 studenti.

Nel campo delle arti visive, si sono svolti laboratori didattici inclusivi presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, con la partecipazione di oltre 50 ragazzi delle cooperative locali.

Gli Istituti Cavanis e E. Sardagna hanno aderito al progetto Tasselloxtassello, un percorso di laboratori didattici dedicati alla tecnica del mosaico, collaborando con le cooperative del territorio.

Infine, 6InSuperAbile fa parte del progetto pilota “IMMAGINABILI OPPORTUNITÀ”, in collaborazione con ULSS 2 Marca Trevigiana e il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, sostenuto dalla Fondazione Brombal, che offre consulenza e indirizzo presso la sede della Madonnina del Dipartimento di Prevenzione e Medicina dello Sport dell’Ulss 2, concentrandosi sull’offerta sportiva paralimpica nel territorio trevigiano.

Programma

Il programma dei prossimi eventi 6InSuperAbile prevede una serie di attività coinvolgenti e inclusive. La Torch Run for Special Olympics, patrocinata dal Panathlon Area Nord, sarà il fulcro degli eventi sportivi. Il 16 maggio nella sede della Questura di Treviso e attraversando diversi comuni della Marca, la fiaccola olimpica sarà portata da tedofori volontari della Polizia di Stato e accompagnata da importanti testimonial sportivi. Il percorso toccherà scuole e istituti, coinvolgendo la comunità in un gesto di solidarietà e inclusione.

Le tappe successive includono Castelfranco Veneto il 22 maggio e Castello di Godego il 24 maggio. La grande apertura delle due giornate sportive avverrà il 31 maggio a Possagno, con la presenza di numerose autorità e rappresentanze istituzionali. Qui, 900 studenti si confronteranno in 7 discipline paralimpiche e integrate, condividendo la giornata con ragazzi delle società sportive locali.

La festa continuerà il 1 giugno con un evento aperto a tutti, offrendo l’opportunità a famiglie, ragazzi e bambini di provare diverse discipline sportive. Sarà presente anche la Nazionale Paralimpica di Volley Trapiantati.

Gli eventi speciali includono il programma “Abi Rugby” della FIR Veneto, un quadrangolare di calcio unificato Special Olympics Veneto e un’esibizione di para-tennis. Sarà inoltre organizzato un Boot Camp speciale inclusivo a cura del Reggimento Serenissima dei Lagunari, aperto a giovani con e senza disabilità.