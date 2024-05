T-BAND, a Conegliano il live music show

Save the date, venerdì 10 maggio dalle 21, quando salirà sul palco del Bar Radiogolden di Conegliano la T-BAND per un live music show da non perdere.

La Band, composta da Daniele voce, chitarra – Paolo voce, piano el. – Tomas chitarra el. – Fulvio tastiere – Aldo basso el. – Michele batteria, si contraddistingue per la trasversalità generazionale che porta inevitabilmente in scena elementi diversi, assemblati ad arte. Tutto ciò, riesce a donare al progetto musicale un ordine contemplativo al di fuori del mero mainstream.

David Bowie, Led Zeppelin, Queen, Stones, Clapton, Oasis, Deep Purple, solo per citare alcuni artisti che la T- Band riproporrà in versione cover, che altro non è che una nuova versione di un brano musicale già interpretato.

Ma c’è di piú, la T-Band non bada a ed essere interprete minimale di una riedizione, ma cerca di riproporsi in maniera virtuosa, attenta nel percorso di emancipazione senza colpo ferire, rispettando con furore l’originale e pronta ad essere interprete, riportando in luce quello che è stato con le proprie vibrazioni personali.

Una vera cover band che non mancherà di stupire, attenta e creativa, pronta a sciorinare un vero e proprio piccolo scrigno, da non perdere.

T- BAND LIVE MUSIC SHOW, venerdí 10 maggio dalle ore 21 Bar Radiogolden, P.le San Martino, Conegliano (TV)

Instacult di Mauro Lama