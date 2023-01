23 gennaio: la giornata della torta

Questo lunedì potrebbe essere molto più dolce di quello che sembra. Il 23 gennaio infatti ricorre la giornata della torta.

Certo, a differenza da altre ricorrenze e da giornate internazionali ben più serie, oggi non sono previste in calendario eventi istituzionali, ma questo non vuol dire che non sia una buona occasione per prendersi un po’ di tempo e dedicare a questa giornata la giusta importanza.

Allora perché non infilare le mani nella farina, tirare fuori le uova, annusare il cacao più prezioso e impastare, mixare, assaggiare, annusare e lasciarsi guidare dalla dolcezza e dalla golosità di una torta home made.

una torta fatta in casa, Pure Julia by unsplash

Fare una torta potrebbe diventare ben più proficuo di una sessione di mindfulness. Quando mangiamo una fetta di dolce ancora caldo , il nostro cervello rilascia una sostanza chimica chiamata dopamina. La dopamina è un ormone che innesca una sensazione di ricompensa e piacere nel nostro cervello ed è un elemento chiave nel controllo delle nostre risposte emotive.

Ovviamente, non bisogna eccedere e prima o dopo di una buona fetta di torta consigliamo una bella camminata veloce, in questo modo i vantaggi saranno molteplici.

Quindi prendetevi un momento per voi, realizzate una torta e godetevi gli effetti. Oggi è il giorno giusto!