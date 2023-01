LVII° Concorso Letterario e LII° Concorso del Racconto Sportivo. Iscrizioni entro il 17 aprile

Il CONI conferma la sua tradizione culturale attivando l’emissione dei bandi del LVII° Concorso Letterario e del LII° Concorso del Racconto Sportivo. Scadenza 17 aprile.

Uscito il bando del LVII° Concorso Letterario che ha contribuito negli anni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e che ha dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport. Possono partecipare (entro il 17 aprile 2023) autori italiani con opere editate nel 2022 in una delle tre sezioni:

1) Narrativa – libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti di pura creazione con argomento sportivo;

2) Saggistica – monografie, studi storico-letterari, biografie e simili, sempre di argomento sportivo;

3) Tecnica – studi specializzati in materia di sport.

Il LII° Concorso Racconto sportivo si propone invece di promuovere e divulgare un genere narrativo sempre più diffuso e seguito. Possono partecipare le pubblicazioni del 2022 e le opere inedite, inoltrando il proprio racconto sempre entro il 17 aprile 2023. Confermata anche in questa edizione la presenza del premio “Under 18“, riconosciuto al miglior racconto sportivo scritto da un autore nato/a dopo il 1° gennaio 2005.

Sempre il CONI, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), conferma il Concorso giornalistico e letterario del 2023 per i giornalisti che in quest’anno si sono maggiormente distinti nella stampa scritta, attività radiotelevisiva e nella redazione e realizzazione di grandi servizi video radiofonici. Confermati il Premio “Una penna per lo sport – Giorgio Tosatti” e il doppio riconoscimento per gli Under 35.

I bandi completi possono essere scaricati all’interno del Sito del CONI