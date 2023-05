112 km a piedi da Preganziol a udine per il raduno degli Alpini

94ª Adunata degli Alpini dall’11 al 14 maggio a Udine. Le Penne Nere arriveranno nella città friulana dall’Italia e da tutto il mondo con ogni mezzo possibile, dall’aereo al camper e perfino a piedi, come hanno scelto di fare i 10 Alpini del Gruppo di Preganziol che domenica 7 maggio partiranno dalla cittadina della Marca per percorrere ‘cammin facendo’ i 112 chilometri che li separano dal capoluogo friulano.

PREGANZIOL – Partiranno domenica 7 maggio alle 9.00 dopo una piccola cerimonia al monumento ai caduti di Preganziol in Via Roma.

Durante il cammino, che prevede tappe a San Biagio di Callalta, Motta di Livenza, Villotta (PN), Casarsa della Delizia (PN), Codroipo (UD), Basiliano (UD), saranno ospitati dai Gruppi Alpini che incontreranno e insieme organizzeranno alcune cerimonie commemorative e alzabandiera anche con i ragazzi delle scuole.

L’arrivo è previsto per venerdì 12 maggio presso il Gruppo di Feletto Umberto (UD). Lì attenderanno il resto del Gruppo degli Alpini di Preganziol. Insieme si esibiranno in 2 concerti che si terranno la sera del venerdì e sabato a margine degli eventi dell’Adunata Nazionale degli Alpini.

“Il Friuli è molto importante per il Gruppo Alpini di Preganziol e per il suo coro – commenta Valter Aiolo Capogruppo degli Alpini di Preganziol – in quanto, proprio dall’esperienza di alcuni soci durante le attività di volontariato post terremoto, è nato il seme per la nascita del nostro complesso canoro che ha ormai raggiunto quasi 50 anni di attività”.