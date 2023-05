I Vigili del Fuoco dedicano 5 giornate agli alunni di scuole Materne e Primarie

Continuano le giornate organizzate dai Vigili del Fuoco di Venezia dedicate ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della provincia di Venezia.

MESTRE – L’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, è intervenuta questa mattina alla seconda delle cinque giornate dedicate ai bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie della provincia di Venezia e organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia nella sede di via della Motorizzazione 6 a Mestre.

Nell’arco delle varie mattinate (l’ultima si terrà venerdì 5 maggio) parteciperanno in totale 2.000 bambini accompagnati dai loro insegnanti, come ha spiegato l’assessore Besio: “Si tratta di una bellissima occasione di apprendimento a cui tantissime scuole del nostro territorio hanno aderito con entusiasmo – ha sottolineato l’assessore – e che è stato possibile realizzare grazie al grande cuore e alla grande umanità dei nostri vigili del fuoco. Oggi è una giornata di scuola del tutto speciale in cui vedere all’opera persone speciali che affrontano ogni giorno tante difficoltà. Il ringraziamento va quindi ai nostri pompieri e alle loro famiglie“.

Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere da vicino ai piccoli allievi il lavoro dei pompieri, attraverso una esercitazione interventistica-professionale. I vigili del fuoco, coordinati dal comandante provinciale Mauro Luongo, hanno infatti simulato alcuni interventi, anche con l’utilizzo dei loro mezzi e dei cani, con l’obiettivo di illustrare le loro attività e anche di spiegare ai bambini quali sono i comportamenti corretti da tenere in caso di incidenti di vario tipo.