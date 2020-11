Il mercato immobiliare non è certo statico, ma negli ultimi sei mesi si è trasfigurato ancora più del solito, avendo come causa scatenate la pandemia.

Nonostante gli Stati Uniti non si trovino in un momento favorevole della loro storia, hanno ancora la capacità di scatenare una nuova moda. Questa ha il nome di “Zoom towns”. Zoom proprio come l’app che tanti si sono ritrovati a usare durante la quarantena per continuare a lavorare. Non a caso. In questo periodo dove ci si è ritrovati a trascorrere la maggior parte del tempo nel luogo di residenza, gli americani si stanno ridimensionando, almeno per quanto riguarda l’alloggio. Si trasferiscono in città meno affollate o si dirigono verso la periferia e reinventano la loro casa dei sogni. La tendenza deriva dalla crescente popolarità del lavoro a distanza.

Queste peculiari città sono luoghi che in un recente passato attiravano acquirenti che cercavano di investire in proprietà per le vacanze, e che ora invece stanno vedendo un afflusso di residenti più permanenti. Dal momento che molte più persone attualmente hanno la possibilità di lavorare da remoto, senza più preoccuparsi dei loro spostamenti quotidiani, non devono nemmeno vivere vicino all’ufficio. Significa che non devono spendere la maggior parte dello stipendio per pagare l’affitto e che si possono permettere un qualità di vita migliore.

Quando è data la possibilità di vivere in un posto che si ama di più senza dover sacrificare la vita lavorativa, senza rinunciare a un’opportunità di lavoro a causa della posizione, non servono molti altri incentivi per fare il grande passo.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti