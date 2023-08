Zero Branco, tanta voglia di leggere

Numeri in grande crescita per la Biblioteca Comunale di Zero Branco. I prestiti dei libri sono infatti aumentati di oltre mille unità, arrivando – da gennaio a luglio 2023 – a quota 11.191, rispetto ai 10.166 del pari periodo dello scorso anno.

ZERO BRANCO – In particolare, il mese di luglio 2023 ha visto un incremento significativo dei prestiti, con 1.797 prestiti effettuati, in aumento di 145 libri prestati rispetto a luglio del 2022, quando furono effettuati 1.652 prestiti.

Un dato altrettanto rilevante riguarda il numero di utenti attivi, cioè coloro che hanno preso almeno un libro in prestito nei 12 mesi precedenti, che raggiunge quota 7.416 persone, cifra che ha registrato un notevole aumento negli ultimi 10 anni. Tra gli utenti, la maggior parte risiede nel Comune di Zero Branco, dimostrando l’importanza del servizio bibliotecario per la comunità locale. Tuttavia, la Biblioteca ed in generale il complesso culturale di Villa Guidini, sono diventati un punto di riferimento anche per i residenti dei comuni limitrofi, come Mogliano, Preganziol e Treviso, confermando la propria vocazione di luoghi di incontro culturale per un pubblico più ampio e variegato.

Tra gli utenti – che considerando anche quelli non attivi superano quota 8.300 – più della metà sono studenti (4.631), ma molti sono anche impiegati, operai, pensionati, casalinghe, insegnanti e liberi professionisti.

Nel periodo estivo si sottolinea in particolare l’aumento di prestiti di testi per la scuola, anche non propriamente “classici”, oltre che di guide turistiche e anche l’accesso alla Biblioteca da parte di visitatori residenti all’estero, in Italia per la ricostruzione del proprio albero genealogico.

Francesco Dal Colle, Assessore alla Cultura del Comune di Zero Branco, sottolinea: “Siamo estremamente soddisfatti di vedere questo notevole aumento nei prestiti bibliotecari. Sono dati che riflettono il desiderio dei nostri cittadini di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare nuovi mondi attraverso la lettura e di trascorrere del tempo prezioso immersi nella cultura. La nostra Biblioteca, che nel 2024 festeggerà i vent’anni dal trasferimento nell’attuale sede, continua a essere un luogo di incontro, apprendimento e crescita per tutte le età e generazioni. L’incremento dei prestiti bibliotecari è il risultato diretto degli sforzi congiunti della Biblioteca e delle sue bibliotecarie Roberta Scaglia e Federica Campagnaro e dell’Amministrazione Comunale nel promuovere e sostenere iniziative culturali, eventi, laboratori ed iniziative, anche realizzate in rete con altri Enti, che contribuiscono a stimolare l’interesse per la lettura e l’accesso ai materiali disponibili in biblioteca – sempre aggiornati e al passo con i tempi – e ad un compendio di pregio come quello di Villa Guidini, sempre più attrattivo ed apprezzato”.

Tra le prossime iniziative in programma si ricordano quelle organizzate in occasione della Maratona di Lettura della Regione Veneto, il prossimo 29 settembre. Le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Europa” visiteranno Casa Luisa e Gaetano Cozzi per ascoltare letture organizzate da Fondazione Benetton. Nel pomeriggio, alle 18, l’autrice Margherita Stevanato presenterà le poesie di Luisa Zille, seguito da una visita guidata della casa e del giardino a cura del guardiano Roberto Paglia. Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra Fondazione Benetton Studi e Ricerche e il Comune di Zero Branco attraverso la Biblioteca.

La Biblioteca Comunale di Zero Branco resterà chiusa per la consueta pausa estiva fino al 19 agosto, riaprendo regolarmente a partire da martedì 22 agosto.