Zero Biscuit

Serate tipo che iniziano con negroni sbagliati e musica lounge per “creare atmosfere” da consolle altamente improvvisate, sushi da tonno in scatola che nemmeno il tutorial giappo riesce, margherite con bufala incerta in forno a 180 gradi che friggono, cuociono impazienti, torte alte con superfici bruciacchiate che sfidano la glicemia.

E videochiamate, nuovo flagello, che imperversano a tavola, ex luogo sacro ora accampamento in cerca d’autore con Bartezzaghi e la Settimana Enigmistica.Ma il veleno arriva in coda con i talk show,in attesa di una bollente mug di Detox con miele acaciato che ti restituisce alla luce e invia un wattsapp a Morfeo, che sta scrivendo ma arriverà.

