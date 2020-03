Horeca Brenta, il Cash&Carry si reinventa e porta la spesa a domicilio

Dai ristoranti e professionisti con partita Iva alle consegne a domicilio. È il nuovo fronte del commercio ai tempi del coronavirus. Un aiuto per le famiglie che hanno difficoltà a uscire, un modo per continuare l’attività, in assoluta sicurezza.

È il Veneto che rispetta le regole cercando di restare a galla, con un occhio di riguardo ai propri simili. Che siano esondazioni, acqua alta o un tornado F4, si è sempre pronti a dare una mano. E se normalmente c’è chi dà e chi riceve, in questo periodo la parola d’ordine è “aiuto reciproco”. Horeca Brenta porta a domicilio la spesa. Il cliente, invece di uscire, andare in qualche grande catena di supermercati o addirittura ordinare online lontano da casa, sceglie di “servirsi”, e quindi dare supporto, a una realtà del territorio.

L’organizzazione semplice e diretta del Cash&Carry passa dai veri scaffali a quelli virtuali: il cliente ordina online e riceve poi bevande e generi alimentari in 24 ore, tranne la domenica. Con una spesa minima di 50 euro, entro 15 chilometri dalla sede di Arino di Dolo, la consegna è gratuita. Oltre i 15 chilometri c’è un sovrapprezzo che varia secondo i chilometri percorsi.

Cosa si può trovare da Horeca Brenta? Una vasta scelta di generi alimentari che va dal caffè ai formaggi, le bevande e molto altro ma anche e soprattutto la birra artigianale.

Punta di diamante della proposta Horeca Brenta, infatti, è la produzione, interna all’azienda, della birra Corti Veneziane, naturale, cruda, non filtrata, integrale e non pastorizzata che si distingue per la naturale bontà. La produzione della birra avviene sposando le migliori conoscenze artigiane con tecnologie di ultima generazione e il rispetto di tutte le normative vigenti igienico sanitarie.

Per ordinare la vostra spesa: https://www.horecabrenta.it/. Telefono 041.5134993.

