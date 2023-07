Zaia firma stato di emergenza anche per la Città Metropolitana di Venezia

Nel primo pomeriggio di venerdì, e poi ancora in serata e durante la notte appena trascorsa, nuove perturbazioni temporalesche hanno interessato tutte le province del Veneto, causando principalmente la caduta ulteriore di piante. Ancora grandine e forti raffiche di vento particamente in tutta la regione.

VENEZIA – “Un centinaio le chiamate arrivate nel pomeriggio alle sale operative del 115 – dicevano nella serata di ieri i Vigili del Fuoco, ancora al lavoro. – Le segnalazioni principalmente per segnalare la caduta di alberi, che in diversi casi hanno invaso le strade bloccandone la circolazione. Interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da rami e piante lungo la Sp 27 a Feltre, lungo la SP128 Strada della Fratellanza ad Asiago, lungo la strada del Grappa a Romano d’Ezzelino. Questi i numeri delle nuove richieste d’interventi arrivate alle sale operative dei vigili del fuoco dalle ore 12:30 circa: 20 a Venezia, 16 a Padova, 15 a Verona,15 a Treviso, 13 a Belluno, 10 a Vicenza, 6 a Rovigo“.

“Dalle ore 13 alle 16 la SR 11, è rimasta chiusa per la rimozione di un albero secolare dal naviglio del Brenta, che cadendo aveva invaso anche la sede stradale. Oggi pomeriggio la rimozione del grosso tronco ancora nel naviglio con l’impiego dell’autogrù e dei sommozzatori dei vigili del fuoco per imbragare in acqua la pianta la cui età è stata stimata in 200 anni. L’intervento in collaborazione con veneto strade e la polizia locale. Ancora un centinaio gli interventi da evadere in tutta la regione per i danni dal maltempo“.

A cui presumibilmente si potrebbero aggiungere quelli provocati dalle forti raffiche di vento della notte appena trascorsa.

Anche la Protezione civile del Comune di Venezia, con il supporto della Polizia locale e il coordinamento della Smart Control Room, è intervenuta ieri pomeriggio dopo il forte temporale che ha colpito alcune zone della terraferma, in modo particolare la zona di Marghera.

Il personale si è mobilitato dalle 14.30 alle 17 circa con tre squadre composte da una decina di volontari.

Sono stati una ventina gli interventi per alberi caduti che avevano creato situazioni di criticità in modo particolare in centro a Marghera, Mestre, alla Gazzera e Asseggiano.

Prevalentemente sono state utilizzate delle motoseghe per tagliare i rami degli alberi caduti e successivamente è stata effettuata la pulizia della strada nei punti dove si sono verificati i crolli provocati dalle forti raffiche di vento.

Intanto ieri sera il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato lo Stato di Emergenza regionale anche per la Città Metropolitana di Venezia.

Il Sindaco Luigi Brugnaro: “Ringrazio il presidente Luca Zaia perché ha firmato, come richiesto, lo stato di emergenza regionale anche per i comuni della Città Metropolitana di Venezia colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 19 luglio scorso.

Questi fenomeni meteorologici eccezionali sono sempre più frequenti. Sono effetti dei cambiamenti climatici che vanno gestiti: bisogna ripulire gli invasi, fare le manutenzioni alle rive dei canali e dei fiumi, creare le vasche di laminazione che servono per contenere le bombe d’acque, ma anche ad irrigare i campi nei periodi di siccità.

È fondamentale guardare in faccia quanto succede, perché, con l’applicazione della scienza e della tecnica, non ci dobbiamo far trovare impreparati. Bisogna pensare alla messa in sicurezza del territorio dove vivono le nostre famiglie e sono attive le nostre imprese che creano lavoro“.