Boom di adesioni alle selezioni dell’ITS Digital Academy “Mario Volpato”

558 pre-iscritti al percorso di alta formazione tecnica post-diploma per sviluppare le competenze digitali.

PADOVA – Si stanno tenendo in questi giorni le selezioni per i corsi, in partenza a ottobre 2023, dell’ITS Digital Academy “Mario Volpato”, un percorso di specializzazione post diploma, nato per rispondere alle crescenti richieste delle imprese di nuove e elevate competenze digitali e della comunicazione.

L’Istituto Tecnico Superiore Mario Volpato propone un’offerta formativa altamente qualificata promuovendo i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart Specialization, e forma professionisti con skill digitali specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Sono questi i punti di forza che hanno catturato l’interesse di molti giovani che hanno effettuato la pre-iscrizione ai 10 percorsi dell’anno scolastico 2023-2025 in programma nelle sedi di Padova, Vicenza, Venezia, Verona e Treviso e che mettono a disposizione circa 250 posti.

Sono ben 558 i ragazzi che hanno scelto di partecipare alle selezioni di Luglio 2023 puntando sull’alta formazione tecnica post-diploma e orientandosi sui corsi proposti da ITS Digital Academy “Mario Volpato”: Artificial Intelligence and Data Specialist (Padova e Treviso), Realtà Aumentata e Virtuale and Game Developer (Padova), Cloud Developer (Padova), Cross Media Communication Specialist (Padova, Venezia), Cyber Security Specialist (Treviso), Digital Marketing and Innovation Specialist (Padova) e Web Developer Full Stack (Vicenza e Verona).

Dal 20 al 29 settembre 2023 ci sarà la seconda finestra delle selezioni, una nuova opportunità per i candidati per completare i posti messi a disposizione dalla Fondazione Mario Volpato.

Sono numeri importanti che confermano che la “rotta” è quella giusta. – dichiara Alberto Zanatta, Presidente ITS Digital Academy “Mario Volpato – Se da un lato i percorsi ITS rispondono alle esigenze reali delle imprese, dall’altro i giovani hanno compreso la necessità di formarsi su competenze specifiche per inserirsi concretamente nel mondo del lavoro.

I percorsi formativi ITS Digital Academy “Mario Volpato” per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono realizzati in collaborazione con aziende, università, centri di ricerca ed enti pubblici per creare un “ponte” con il mondo del lavoro ed esperienze concrete sul campo, con l’obiettivo di mantenere un tasso di occupazione dei diplomati che si attesta al 98%. Gli insegnanti ITS sono professionisti affermati nel settore di riferimento e provengono dal mondo manageriale, aziendale ed accademico, ed oltre il 40% del monte ore annuale viene svolto in azienda proprio per applicare la teoria alla pratica.