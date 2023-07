Litorale veneziano: rimossi vari alberi e tronchi spezzati a causa del maltempo

Questa volta a fare le spese del maltempo sono stati gli alberi. Vari tronchi, e rami spezzati dalla forza del vento e dell’acqua, sono stati prontamente abbattuti e rimossi.

Eraclea – Il cielo si è oscurato improvvisamente, forti raffiche di vento e infine un grande acquazzone, hanno gettato nel panico i numerosi villeggianti. Il tutto è durato una decina di minuti intorno alle 14,35, ma ha creato disagi e devastazione, in particolare nella zona della pineta.

Esattamente all’accesso che porta allo stabilimento Mete Beach, un grosso ramo spezzato avrebbe potuto creare problemi essendo quello un luogo di grande passaggio. Prontamente sono stati avvertiti i vigili del fuoco e le autorità locali che hanno inviato le forze competenti alla messa in sicurezza e al ripristino della zona.

Sul luogo si è recato anche il vice sindaco del comune di Eraclea Luca Zerbini. “Ci sono stati anche altri rami spezzati in zona centrale e anche lungo i tratti stradali – ha detto – fortunatamente senza conseguenze per le persone”.

Intorno alle 19 tutto era già a posto: tagliato e rimosso il grosso ramo, ripristinato il passaggio nella pineta per raggiungere la spiaggia. Nessun danno alle persone e alle auto in sosta nella zona, è stato rilevato.

Jesolo – Il fronte temporalesco ha attraversato la Città di Jesolo in maniera importante. Numerosi alberi sono caduti , i più grandi sono in via Levantina, uno in via Ca’ nani e uno in via Dragojesolo, nonché numerosi rami che si sono staccati dalle alberature.

“Sempre in via Levantina stiamo monitorando la staticità di un albero – ha scritto il Sindaco Christofer De Zotti.- Al momento non abbiamo informazioni particolari sul patrimonio privato anche se si presume che ci siano stati numerosi allagamenti, visto la quantità di acqua che si è riversata in soli 10 minuti sulla Città”.

“Polizia locale, Protezione civile, Jesolo Patrimonio e Vigili del Fuoco sono a vario titolo impegnati nelle operazioni di gestione della viabilità, di messa in sicurezza e di pulizia. Ringrazio tutte le persone al lavoro. Abbiamo attivato il COC – Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza. Sono personalmente in sopralluogo per verificare le criticità insieme all’amministratore di Jesolo Patrimonio Claudio Zambon e al direttore Buosi.” ha concluso il Sindaco.

Si registrano inoltre, nei punti interessati dalle cadute, alcune provvisorie modifiche alla viabilità.