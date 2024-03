Villeggiare nelle commedie del  Goldoni

Anche il Goldoni descrive il Terraglio con parole di ammirazione “… E si mò in anco Mestre xe deventà un Versaglies in piccolo.

La scomenza dal canal de Marghera, la zira tutto il paese e po’ la scorra el Terraggio fino a Treviso, la stenderà trovar in nissun logo de l’Italia e, fora d’Italia, una villeggiatura cussì longa, cussì unita, cussì popolada come questa. Ghe xe casini, che i par gallerie, ghe xe palazzi da città, da sovrani….” (Da Carlo Goldoni “ La cameriera brillante” ambientata in una villa di Mestre).

LE SMANIE DELLA VILLEGGIATURA

Le smanie per la villeggiatura, i preparativi frenetici, il desiderio di fare bella figura, gli acquisti necessari per ricevere gli ospiti nel modo più adeguato, l’indebitarsi per non essere da meno degli altri villeggianti: tutto questo è descritto nella “Trilogia della villeggiatura”, le commedie di Carlo Goldoni in cui l’autore veneziano evidenzia la vacuità e la passione della società del ‘700, con lo scopo di mettere in ridicolo, bonariamente, le tipiche vacanze in campagna degli appartenenti alle classi agiate della Venezia dell’epoca.

Bauli che si svuotano per riempirsi di nuovi acquisti necessari a non scomparire di fronte ai vicini, donne che vogliono ritardare la partenza nell’attesa di nuovi abiti all’ultima moda, ragazze che si fanno cucire sopravvesti di seta con il cappuccio per ripararsi dalla polvere del viaggio. Su queste “smanie” sull’agitazione collettiva dei giovani per una partenza che promette incontri e divertimenti, incombono i cordoni della borsa dei vecchi padri che vedono in tutto questo uno sperpero inutile.

La tematica che emerge dalle tre commedie goldoniane è lo sfrenato desiderio di apparire, anche più abbienti e altolocati di quanto non si sia in realtà, ossessionati dal giudizio altrui e dall’immagine che si deve dare e mantenere per essere rispettati. Si è disposti ad indebitarsi e a risparmiare durante l’anno per non rinunciare a una villeggiatura sfarzosa e senza limiti. Una tematica ancora oggi attuale per l’attenzione alla propria immagine e la preoccupazione di ciò che le altre persone pensano di noi.

LE VILLE DI DELIZIA

La villeggiatura è sinonimo di vacanza nel luogo dove si trascorre un periodo dell’anno, in particolare nelle ville di delizia. Il termine villeggiare ha avuto inizio a Venezia durante il Rinascimento per definire la residenza presso le ville di campagna durante certi periodi come l’estate, richiamando la pratica dell’otium nelle ville campane durante l’antica Roma. La villa di delizia fu un genere architettonico particolarmente diffuso fra la nobiltà a partire del 16° secolo. Si trattava di una residenza suburbana, con un vasto giardino, posta lontano dalla città, in cui i nobili si ritiravano nei periodi di villeggiatura per godere di uno stato di ozio felice e spensierato. Le ville venete sono un elemento architettonico, culturale e paesaggistico unico al mondo.

In questa intervista Luciana Ermini, giornalista e storica, ci racconta delle estate nobiliari in campagna rappresentate dal Goldoni.