“Formaggi & Sorrisi” 2024: l’Italia del gusto

“Formaggi & Sorrisi – Cheese and Friends Festival” torna a Cremona dal 12 al 14 aprile. I migliori prodotti caseari italiani protagonisti di un viaggio nel gusto.

CREMONA – Tutto pronto per l’atteso appuntamento con i sapori della tradizione italiana. “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, giunto alla sua quarta edizione, accoglierà nel cuore di Cremona, dal 12 al 14 aprile, gli amanti di latticini e degustazioni a tema. Questo evento, sempre più apprezzato, è dedicato alla celebrazione dei formaggi italiani di alta qualità e promette esperienze sensoriali uniche per tutti gli appassionati di buon cibo e di enogastronomia.

Dal Tirolo alla Puglia, passando per i territori lombardi, le montagne piemontesi e la tradizione sarda, la nuova edizione del “Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends festival 2024” riunisce il meglio dei prodotti caseari di tutta Italia, orgoglio del marchio Made in Italy, per offrire ai visitatori un viaggio lungo tutta la penisola all’insegna dell’eccellenza.

Secondo i dati di TasteAtlas, l’Italia è imbattibile nella varietà di formaggi, vantando ben 487 tipologie, quasi il doppio di quelli della Francia. E non è una sorpresa che i primi dieci formaggi della classifica 2023 di TasteAtlas siano occupati prevalentemente da prodotti italiani.

Un omaggio alla tradizione e all’eccellenza

L’obiettivo del festival è quello di celebrare l’artigianalità e l’eccellenza dei formaggi italiani, raccontandone la storia e le tradizioni. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare una vasta gamma di formaggi italiani, dalle rinomate varietà come Grana Padano e Provolone Valpadana DOP, ai gioielli meno conosciuti ma altrettanto prelibati.

Oltre ai formaggi: una festa per il palato

Ma il festival non si limita solo ai formaggi. Gli stand offriranno anche una selezione di prelibatezze abbinabili ai latticini, tra cui mostarde, composte, salse agrodolci e birre artigianali. Inoltre, il Villaggio della Mostarda sarà un punto di riferimento per coloro che desiderano esplorare ulteriormente le delizie gastronomiche italiane.

Il programma del festival è ricco e variegato, con show-cooking condotti da chef stellati, sessioni di degustazione di vino e birra, laboratori per bambini e spettacoli che coinvolgeranno il pubblico. Non mancherà anche una competizione tra cascine produttrici di formaggi selezionati per le loro particolarità che li rendono unici.

Sponsor e organizzatori

Il “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi, e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

L’ingresso al festival è gratuito e gli stand saranno aperti dalle ore 9:00 alle 20:00. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si prega di visitare il sito web ufficiale di “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival“.