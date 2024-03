Riscoprire il passato, vivere il presente: sport ed enogastronomia nelle Ville Venete

Intervista all’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan per scoprire come lo sport si intrecci con la storia e la cultura locale, trasformando le dimore storiche in scenari dinamici di competizioni ed eventi di eccellenza.

MOGLIANO VENETO. Enrico Maria Pavan, Assessore allo Sport di Mogliano Veneto, ci conduce in un viaggio emozionante attraverso il connubio tra le Ville Venete e l’attività sportiva. Attraverso la sua passione e dedizione, ci svela il ruolo fondamentale dello sport nel contesto unico delle nostre dimore storiche, evidenziando come queste prestigiose cornici si trasformino in palcoscenici per eventi sportivi di eccellenza. Un’intervista che getta nuova luce sul legame profondo tra la tradizione delle Ville Venete e la vitalità dello sport nella nostra comunità

La strada napoleonica del Terraglio si presenta come un percorso ricco di storia e di significato per il territorio di Mogliano Veneto. Oltre a rappresentare un importante tratto di viaggio tra Venezia e Treviso, questa strada incarna l’eredità storica della Repubblica di Venezia e dell’epoca napoleonica. Tuttavia, il suo valore va oltre il mero contesto storico, poiché essa si configura anche come uno spazio di promozione del benessere e dell’enogastronomia locale.

Gli investimenti recenti dell’amministrazione hanno contribuito a rendere la strada del Terraglio accessibile e sicura anche per i ciclisti, offrendo così la possibilità di raggiungere comodamente Venezia in bicicletta. Questo non solo favorisce la mobilità sostenibile nel territorio comunale, ma anche in quello circostante lungo la statale 13, creando un’opportunità unica per esplorare le bellezze paesaggistiche e culturali della Regione.

Inoltre, si prevede di rendere le ville storiche lungo il Terraglio location per eventi enogastronomici e sportivi, valorizzando le tradizioni culinarie locali e promuovendo lo stile di vita attivo e salutare. Questa iniziativa mira a coinvolgere non solo i residenti del territorio, ma anche i visitatori provenienti da altre città e paesi, offrendo loro un’esperienza autentica e coinvolgente.

Tra le possibili proposte per il futuro, vi è la trasformazione delle ville storiche in centri di eccellenza sportiva, che ospitano eventi e open day dedicati a diverse discipline sportive. Ciò non solo valorizzerebbe le infrastrutture esistenti, ma promuoverebbe anche lo spirito di aggregazione e di competizione all’interno della comunità locale.

L’obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita sano, attivo e ricco di esperienze significative per i residenti e i visitatori di Mogliano Veneto e dintorni.