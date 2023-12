Villa Nani Barbaro, eleganza quattrocentesca sulle sponde del Sile

Testo di Mattia Stefani

Foto di Crediti fotografici Marmelot – Opera propria, CC BY-SA 4.0

Villa Nani Barbaro. Si tratta di una delle ville quattrocentesche meglio conservate lungo il Sile e si trova a Lughignano nel Comune di Casale sul Sile. La tradizione narra che questa Villa fu proprietà della illustre regina di Cipro Caterina Cornaro, in realtà non lo è mai stata, come non è mai stata di proprietà della famiglia Correr. La villa apparterrà in primis alla famiglia dei Nani e successivamente all’importante famiglia patrizia veneziana dei Barbaro, che la posseggono fino al XVIII secolo. Tra ottocento e novecento la pregevole Villa subì diversi passaggi di proprietà, dal generale Dall’Aglio ai Negri-Zampieri, al veneziano Domenico Sardi. Dopo un periodo di trascuratezza e utilizzo per scopi agrari, la Villa passa sotto la proprietà di Enrico Gabbianelli, un ingegnere milanese, che la restaurò.

Il complesso sorge all’interno di un giardino sulla riva del fiume Sile. La Villa ha la facciata principale esposta a nord-ovest parallela al corso d’acqua, collegata con un vialetto che raggiunge un approdo; l’ingresso da terra è situato in asse con il fronte opposto, esposto a sud-est. Del complesso faceva parte una barchessa, addossata sul lato ovest della villa.

Oggi la bellissima villa appartiene alla nota famiglia imprenditoriale trevigiana De’ Longhi. Grazie a questi passaggi di proprietà lo stato di conservazione è notevole e la Villa mantiene ancora intatta la sua vivacità e straordinaria bellezza, rimanendo la testimonianza di un’epoca rigogliosa per il fiume Sile, che possiamo immaginare costeggiato da sontuose ville che in estate si popolavano dei nobili veneziani in cerca di fresco e per sfuggire al caldo torrido della città.