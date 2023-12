I bambini di Carbonera chiedono la pace a Babbo Natale

Durante “Natale in Piazza”, i bambini hanno consegnato le loro letterine a Babbo Natale, con un desiderio particolare.

CARBONERA – Nel suggestivo scenario del Natale a Carbonera, decine di bambini hanno rivolto le loro attenzioni a Babbo Natale con richieste insolite: non giocattoli o dolci, ma la preziosa richiesta di pace. Durante l’evento “Natale in Piazza”, i piccoli residenti hanno consegnato disegni e lettere che riflettono non solo il desiderio di festa, ma anche una profonda riflessione sul vero significato del Natale.

Questi toccanti messaggi, in cui i bambini interrogano gli adulti sulla vera essenza delle festività natalizie, sono ora messi in mostra online grazie all’iniziativa di Babbo Natale. Il generoso uomo vestito di rosso ha deciso di condividere con la comunità di Carbonera i pensieri di pace raccolti, rendendo accessibili le lettere e i disegni attraverso il link: www.comune.carbonera.tv.it/vivere/lettere_natale

Eccone alcune:

Gaia, 10 anni

NESSUNO HA IN MANO IL MONDO

Nessuno ha in mano il mondo

nemmeno per un secondo.

Smettetela di fare guerra

Le armi fanno piangere cielo, mare, terra!

La pace fa rinascere i fiori e fa bene a tutti i cuori…

Ogni bimbo dovrebbe nascere spensierato

mentre in guerra qualcuno è nato

Thomas, 10 anni

“Io vorrei che il Natale fosse solo pace e che ognuno la desideri, la vivesse e la invocasse. Per me la pace è anche gentilezza ed un abbraccio forte. La pace è condivisione e rispetto per gli altri. La pace è anche giustizia e soprattutto ascolto. Poi c’è anche la pace fra persone e non solo con il mondo. La pace non è un litigio ma una stretta di mano. Tra me e mio fratello capita spesso di litigare ma facciamo subito la pace perché ci vogliamo troppo bene. Penso che ci dev’essere più pace nel mondo che odia.”

Zlata, 10 anni

“Io vorrei che in tutto il mondo non ci fosse la guerra, ma solo la pace, che ogni bambino avesse un padre e madre vivente, in modo che tutti fossero sani e non avessero necessità del medico. Che tutte le mamme della terra avessero molto tempo libero e potessero giocare ogni giorno con i propri figli. Mi dispiace ma ho comunque scritto una lettera a San Nicola in Ucraina. Spero che siate amici. Grazie!”

La decisione di focalizzarsi sulla pace anziché sui regali materiali evidenzia la consapevolezza dei bambini riguardo ai valori fondamentali della solidarietà e dell’amore. Questa iniziativa non solo addolcisce il cuore delle famiglie, ma invita tutti a riflettere su ciò che davvero conta durante le festività natalizie: la condivisione, la gentilezza e l’unità.

Babbo Natale, agendo come tramite tra i desideri dei bambini e la comunità, ha dimostrato che il vero spirito natalizio risiede nell’amore reciproco e nell’impegno per un mondo più pacifico. Un messaggio che risuona forte in un periodo in cui la solidarietà e la comprensione sono più importanti che mai.