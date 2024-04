Via Nuova Europa tornerà a splendere con un bel filare di aceri rossi

La strada più importante all’interno del Quartiere Marocco tornerà presto a splendere con un suggestivo filare arboreo.

MOGLIANO VENETO (TV) – Ieri mattina, nella Frazione di Marocco, ha avuto luogo una conferenza stampa per l’inizio ufficiale dei lavori di riqualificazione di Via Nuova Europa. Il progetto prevede il rifacimento completo dei marciapiedi (che saranno allargati di circa 40cm e resi liberi da barriere architettoniche) e della rete di smaltimento delle acque metereologiche. Sarà installata nuova illuminazione pubblica a LED, sarà riasfaltata l’intera strada e saranno piantumate ben 50 nuove alberature, in particolare aceri rossi a pronto effetto (vale a dire di grandi dimensioni), che contribuiranno a creare un filare arboreo suggestivo nella via principale del Quartiere.

Tutti interventi che mirano a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e la qualità funzionale ed estetica di questo asse viario, come ha spiegato il Sindaco Davide Bortolato alla presenza di alcuni Assessori e Consiglieri Comunali, del Presidente di Quartiere Alessandro Gorgosalice e di alcuni residenti del Quartiere.

«È un momento storico per il Quartiere – ha esordito Bortolato – la situazione era ormai insostenibile, i marciapiedi di questa via erano particolarmente rovinati dai pini domestici che li hanno resi impraticabili, spaccando e alzando l’asfalto. Negli anni sono stati fatti vari interventi di fresatura e di sistemazione non risolutivi, che tra l’altro hanno sempre di più rovinato l’apparato radicale delle piante, fino a rendere necessario l’abbattimento immediato di alcune di esse, poiché giudicate altamente pericolanti dalle perizie. Recentemente, addirittura, uno degli alberi è caduto al suolo senza particolari sollecitazioni esterne e, fortunatamente, in quell’occasione nessuno ha subito conseguenze. Prima della sostituzione, presteremo particolare attenzione anche alla verifica di eventuali presenze di nidi di uccelli o scoiattoli, con il coinvolgimento delle Guardie Ambientali già in attività. Il progetto è stato condiviso con l’Associazione di Quartiere di Marocco, che voglio ringraziare per il suo apporto propositivo. Quella che è la strada più importante all’interno del Quartiere tornerà finalmente a splendere con un bel filare di aceri rossi.» ha concluso, ringraziando il progettista Ing. Paolo Pavanato e il Geom. Comunale Angelo Bon, Responsabile Unico del Procedimento, oltre a tutto lo staff dell’Ufficio Lavori Pubblici.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Edilstrade s.r.l. di Villorba, per un impegno di spesa pari a 450mila euro.