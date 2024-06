Il Vertice G7 a Borgo Egnazia: un palcoscenico per il Made in Italy agro-alimentare

Il Vertice G7 a Borgo Egnazia sarà un’occasione unica per far conoscere l’eccellenza del Made in Italy agro-alimentare ed eno-gastronomico ai leader e alle delegazioni internazionali

BORGO EGNAZIA – Il Vertice G7 a Borgo Egnazia sarà un’occasione unica per far conoscere ai leader e alle delegazioni internazionali l’eccellenza del Made in Italy agro-alimentare ed eno-gastronomico. Due pranzi curati dallo chef Massimo Bottura rappresenteranno un vero e proprio “tour d’Italia”, mettendo in risalto la ricchezza culturale e di biodiversità del nostro Paese.

L’arte culinaria di Massimo Bottura

Massimo Bottura, chef di fama mondiale e insignito di sette stelle Michelin, inclusa la stella verde e le tre chiavi d’oro, sarà il protagonista di questi eventi gastronomici. Con il suo talento e la sua visione innovativa, Bottura trasformerà ricette e ingredienti tradizionali delle diverse regioni italiane in piatti straordinari, mantenendo sempre il massimo rispetto per le materie prime.

“Le materie prime devono essere le protagoniste assolute: la nostra cucina – spiega Bottura – è fatta per valorizzare l’eroico lavoro della produzione e della trasformazione agro-alimentare e non per soddisfare l’ego dei cuochi”.

Un’esperienza conviviale

Oltre alla qualità del cibo, i pranzi del G7 saranno caratterizzati dalla convivialità, rievocando momenti fondamentali della tradizione italiana, come il pranzo domenicale in famiglia. Questo aspetto non solo favorisce la comunicazione e il confronto tra i partecipanti, ma permette anche di trasmettere emozioni e valori legati alla bellezza e alla cultura italiana, rappresentati dai colori e dai sapori dei piatti.

“Ringrazio chef Bottura per aver accettato il nostro invito, e aver voluto mettere la sua arte al servizio della promozione del Made in Italy e dei nostri prodotti agro-alimentari. Lo abbiamo invitato non solo perchè è uno dei più famosi ambasciatori della cucina italiana nel mondo ma anche per la sua capacità di coniugare estetica ed etica”, dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L’impegno sociale di Bottura

Oltre alla sua maestria culinaria, Massimo Bottura è anche noto per il suo impegno contro lo spreco alimentare e per la solidarietà e l’inclusione sociale. È l’animatore del progetto “Tortellante”, che coinvolge ragazzi con sindrome genetica e anziani, creando un ponte tra generazioni attraverso la cucina.

Un’accurata selezione di vini

Le portate dei pranzi saranno accompagnate da una selezione delle migliori etichette di vini italiani, scelti da Riccardo Cotarella, presidente della federazione mondiale dei tecnici del settore vitivinicolo. Questa scelta evidenzia ancora una volta la posizione di rilievo dell’Italia come maggior produttore di vino al mondo, offrendo un’esperienza eno-gastronomica completa e di altissimo livello.

Il Vertice G7 a Borgo Egnazia promette quindi di essere non solo un importante momento di confronto politico, ma anche un’occasione per valorizzare e promuovere l’eccellenza italiana nel campo agro-alimentare e eno-gastronomico.

Crediti fotografici: https://www.g7italy.it/it/