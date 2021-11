Verrà presentato sabato 13 il libro “Estimati e Notabili al Governo” di Luciana Ermini e Franco Maccarrone

La nostra concittadina professoressa Luciana Ermini, direttore de L’Eco di Mogliano, ci regala un’altra perla della sua provata bravura nello scrivere. Questa volta pubblica il libro “Estimati e Notabili al Governo” Mogliano Veneto e i suoi Sindaci 1866-1926. Il libro è stato scritto a quattro mani, infatti gli autori sono lo storico dott. Franco Maccarrone e Luciana Ermini, coppia nella vita ed ora nella nobile fatica di storici della nostra città. Ha collaborato per la parte fotografica Cesare Bison, molto noto a Mogliano per la sua alta professionalità nell’arte della fotografia.

Il libro, voluto e promosso dal Comune di Mogliano, ha ottenuto il patrocinio della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni di Venezia Treviso e Mogliano Veneto. Il libro sarà presentato sabato 13 novembre prossimo alle ore 10 presso il DoubleTree by Hilton Venice North Hotel in via Bonfadini 1, a Mogliano Veneto.



Il direttore, l’editore e la redazione tutta del quotidiano online ilnuovoterraglio.it si congratulano con gli autori di questa fortunata e lungimirante iniziativa editoriale.