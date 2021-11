Vaporart Srl, primo produttore di liquidi per sigarette elettroniche in Italia, da sempre molto attento allo

sport e alle campagne di sensibilizzazione, rafforza la presenza nel settore gaming confermando la

partnership con Grau Studios, da poco diventato primo partner Facebook Gaming Italia.



Da inizio 2021 Vaporart ha dato vita ad una serie di attività nel settore gaming online, per veicolare

l’importanza della sigaretta elettronica come unica vera alternativa al fumo tradizionale.

Da qui nasce il progetto “#HealthyGame | IL GIOCO NON DEVE FAR MALE”, una campagna di

sensibilizzazione che verrà portata anche alla Milan Games Week 2021 dove Vaporart sarà presente con un

proprio stand (Padiglione 12 Stand B01). Il gioco spesso è accomunato al fumo, un’abitudine che si vuole

contribuire a cambiare con questa campagna proponendo un gioco “sano”.



Durante la MGW 2021 sarà lanciato anche il I° Vaporart Italian Master, un torneo Warzone durante il quale i

40 migliori terzetti italiani si sfideranno per il dominio totale e per accedere allo showdown finale contro il

team più performante della scena italiana. Finalissima l’11 dicembre in una location per ora segreta a Milano,

ricca di contenuti: finale, show match, meet & greet VIPs e molto altro.



Sarà possibile iscriversi durante i 3 giorni di fiera oppure successivamente online, modalità e montepremi

saranno svelati durante la MGW.

Vaporart Srl, azienda qualificata e certificata con produzione in Italia, è da anni impegnata in campagne di

sensibilizzazione ed informazione sullo strumento “sigaretta elettronica” e sul reale “minor danno”, alcuni

video:

“Vi siete mai chiesti cosa pensano i vostri figli quando fumate?”

https://www.facebook.com/Vaporartsrl/videos/1210671319021783/

“Se siete fumatori o svapatori questo video è per voi”

https://www.facebook.com/watch/?v=418579969077273

Campagna di sensibilizzazione Liaf

https://www.facebook.com/liaf.legaitalianaantifumo/videos/222863162666643/



L’entrata nel mondo gaming è un processo naturale vista l’attenzione che Vaporart ha sempre dedicato al

mondo dello sport: Rally Città di Bassano, Lega Nazionale Pallacanestro, Urania Basket, Bernareggio Basket, ..

Riconoscendo quindi il mondo del gaming come uno sport a tutti gli effetti Vaporart intende investire in

questo canale attraverso il progetto #HealthyGame.