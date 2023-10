Venezia capitale della moda

Lussuosa, esclusiva e sostenibile. Dal 19 al 28 ottobre arriva la 10^ edizione della settimana della moda veneziana: sette giorni di sfilate, mostre e conferenze per raccontare la capacità creativa ed esecutiva di un territorio che si distingue nel mondo per i suoi prodotti fatti a mano e che giocano un ruolo imprescindibile sul mercato attuale.

VENEZIA – Dieci anni di Venice Fashion Week: dal 19 al 28 ottobre 2023 moda sostenibilità e innovazione a Venezia, città dell’alto artigianato. Dal 19 al 28 ottobre 2023 Venezia presenta la moda sostenibile con eventi, presentazioni di progetti di moda e ricerca, collaborazioni tra designer internazionali e maestri d’arte veneziani, iniziative per far rinascere la formazione nella bottega artigiana e percorsi per scoprire Venezia, i luoghi della moda, i sarti e i designer emergenti.

Venice Fashion Week è una manifestazione diffusa ideata da Venezia da Vivere che promuove una moda etica e sostenibile, valorizza i giovani talenti e i maestri artigiani e sviluppa progetti inclusivi nella moda, nel turismo e negli stili di vita.

L’edizione autunnale della Venice Fashion Week è stata presentata a Ca’ Farsetti alla presenza degli assessori al Turismo Simone Venturini e alla Promozione del territorio Paola Mar, insieme agli organizzatori dell’evento Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti, di Venezia da vivere, che promuove una moda etica e sostenibile, valorizzando i giovani talenti e i maestri artigiani e sviluppando progetti inclusivi nella moda, nel turismo e negli stili di vita.

“Questo è sicuramente un anniversario importante – ha esordito Venturini – perché è il decimo anno di Fashion Week, che ora possiamo definire un’iniziativa matura, sopravissuta a diverse stagioni, attraversando periodi non facili come quello pandemico. Negli ultimi anni ha visto crescere una nuova sensibilità, volta a identificare la moda come un settore industriale che muove numeri, investimenti e interessi, catalizzando dentro i confini talenti, celebrità ed eventi”.

Venturini ha ricordato che Venezia, oltre alla Fashion Week, si è trasformata, in molte occasioni, “in vero e proprio palcoscenico di iniziative nazionali e internazionali che hanno visto come protagoniste la moda e la sostenibilità”. L’assessore inoltre, ha sottolineato quanto “questa Ammministrazione punti fortemente sull’artigianato di eccellenza nella consapevolezza che la qualità non si può copiare e nemmeno importare. I nostri artigiani si distinguono per bravura e talento rispetto al resto del mondo e, per questo, sono di fatto ambasciatori della nostra città, di cui raccontano attraverso le loro creazioni la storia millenaria. La Fashion Week è tra le prime manifestazioni che hanno messo al centro la sostenibilità ambientale, ora diventata un tema preponderante nel comparto della moda internazionale”.

Anche per questa edizione, la Venice Fashion Week torna con un ciclo di conferenze e workshop con i protagonisti della moda sostenibile per affrontare diversi temi che vanno dall’educazione del consumatore, al turismo sostenibile, dalla formazione dei nuovi artigiani all’upcyling. “Venezia si propone come città esemplare per la transizione alla sostenibilità” hanno evidenziato i due organizzatori. È da sempre una fabbrica lenta di moda etica. Una moda caratterizzata da tessuti preziosi e durevoli. L’obiettivo della manifestazione – è stato detto – è proseguire l’attività svolta finora e trasformare la città in un laboratorio di talenti creativi, anche universitari, provenienti da tutto il mondo che producano magnificenza e qualità.

“La Venice Fashion Week non è solo una celebrazione della moda, ma anche un’opportunità per mettere in risalto la bellezza, la creatività e la tradizione artigianale di Venezia e del suo territorio – ha commentato l’assessore Mar – La manifestazione presenta le creazioni di designer e brand nazionali e internazionali mettendo in luce la connessione profonda tra la moda e la cultura veneziana. Le sfilate che si svolgono nei nostri storici palazzi e hotel non sono semplici passerelle, ma vere e proprie performance che dialogano in modo armonioso con lo sfondo antico di questa città unica al mondo. Non possiamo ignorare il ruolo fondamentale delle botteghe artigiane e delle boutique che ospiteranno presentazioni durante questa settimana straordinaria. Il tema centrale della moda sostenibile, artigianale ed etica riflette il nostro impegno a preservare le tradizioni artigianali locali e a promuovere l’uso responsabile delle risorse. Collaborazioni tra creativi, designer e artigiani locali dimostrano che Venezia è e rimarrà sempre una città dello stile, della creatività e del talento”. E proprio a sostegno dell’artigianato locale, Mar ha tenuto a ricordare il successo ottenuto dalla prima edizione del Salone dell’Alto Artiginato che si è concluso lo scorso primo ottobre.

Un progetto che nasce quindi dalla collaborazione di diversi attori, tra cui anche Vela Spa, che con il suo direttore operativo Fabrizio D’Oria, è così intervenuta: “La Venice Fashion Week è una manifestazione che appoggiamo con convinzione, perchè si inserisce tra gli eventi di qualità, calendarizzati in maniera continuativa a Venezia, generando un’attenzione al tessuto produttivo della città”.

In occasione di questo decimo anniversario, verranno lanciati 5 progetti speciali che si susseguiranno durante tutta la settimana della moda, con loscopo di avvicinare il pubblico alla ricerca e all’innovazione sostenibile. Il calendario dei vari appuntamenti è possibile da consultare sul sito di Venice Fashion Week.

credits foto Venice Fashion Week