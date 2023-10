Dalla zucca di 170kg alle zucche ornamentali, il 22 ottobre arriva a Mantova Zucca Festival, con un ricco calendario di appuntamenti. Il primo imperdibile da segnare in calendario è lo Zucca Day tra le vie del centro di Mantova, in programma domenica 22 ottobre dalle 10.00 alle 19.00.

MANTOVA – La città dei Gonzaga per l’occasione sarà invasa da bellissime zucche con installazioni e spettacoli che animeranno il centro storico, un modo originale e divertente per celebrare la regina della tavola mantovana.

E tu di che zucca sei? In occasione della giornata sarà possibile scoprirne oltre 100 varietà, dalle commestibili alle ornamentali, ma anche una vera e propria mostra con più di 50 tipologie diverse oltre a 15 varietà di zucca legionaria che un tempo veniva usate come contenitore per trasportare liquidi, ma anche spugne vegetali come la luffa operculata, esemplare molto raro da reperire.

Ma non mancheranno le zucche maxi: sarà presente un esemplare di 170kg di Atlantic Giant, una varietà americana gigante cha ha battuto tutti i record del mondo di taglia e peso, arrivando a superare i 500 Kg. E per allestire la casa in vista di Halloween sarà possibile scoprire oltre 30 varietà ornamentali di svariate misure, forme e dimensioni.

Dagli spaventapasseri con la testa a forma di zucca, che potranno essere divertenti ed inaspettati soggetti coi quali i visitatori potranno scattarsi simpatici selfie e foto, al campo di zucche in Piazza delle Erbe, dove verrà ricreata un’ambientazione in stile Tim Burton, per il divertimento dei grandi e dei più piccoli.

Non poteva mancare quella iconica di Cenerentola creata da un artista madonnara che grazie a effetti ottici e giochi prospettici la renderà tridimensionale una volta immortalata e con cui il pubblico potrà scattare foto e selfie dall’effetto sorprendente, provare per credere.

Ma anche maxi opere, come la scritta di Mantova che verrà interamente realizzata con le zucche in Piazza delle Erbe. Presenti anche vere e proprie opere d’arte dedicate al più arancione degli ortaggi, come quella che verrà realizzata dall’artista contemporaneo Daniel Bund che le renderà omaggio con una sua creazione dai toni sarcastici e provocatori tutta da ammirare.

Imperdibile l’appuntamento con gli intagliatori della zucca, grazie alla cui maestria sarà possibile ammirare delle realizzazioni live che si trasformeranno in veri capolavori tutti da ammirare.

Installazioni creative e divertenti, ma anche richiami alla tradizione per lo Zucca Day, dove le sfogline dell’Accademia della Sfoglia guidate dalla maestra sfoglina Rina Poletti realizzeranno un maxi tortello di zucca che resterà in esposizione per tutta la kermesse.

Una giornata di divertimento immersi in quest’ortaggio da poter anche acquistare, saranno presenti oltre 50 tipologie in un’area espositiva e commerciale, dove le aziende agricole locali esporranno e venderanno per tutta la giornata zucche e altri prodotti derivati ed abbinabili.

Largo spazio ai più piccoli che durante la giornata verranno coinvolti in laboratori a tema e spettacoli di burattini.

Il secondo appuntamento sarà domenica 29 ottobre dalle 9.00 alle 19.00 con la XXVII edizione della Festa delle Lumere sul Lungorio, ed in piazza Martiri di Belfiore con tante bancarelle di zucche da mangiare, da intaglio, da arredo, da cosmesi, per la doccia, prodotti a base di zucca, cibi di strada, spettacoli, streghette di pezza e tanti spaventapasseri, laboratori per bambini e musiche popolari.

La kermesse è promossa da Consorzio Agrituristico Mantovano, da CNA Mantova e da Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio del Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Mantova e della Fondazione Artioli, organizzazione a cura di SGP Grandi Eventi e Consorzio Agrituristico Mantovano e rientra nella rassegna Vasche in Città – eventi in centro a Mantova.