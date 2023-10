Puliamo il mondo: a Treviso l’iniziativa di Legambiente 

Basta munirsi di guanti e spirito di volontà per partecipare alla storica iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo“. Cittadinanza a raccolta per due passeggiate ecologiche organizzate dal circolo di Treviso: sabato 21 alle 9.30 nel quartiere San Paolo a Treviso e domenica 22 alle 9.30 a Spresiano.

TREVISO – S’intitola ufficialmente “Puliamo il mondo per un clima di pace” la campagna ormai storica di Legambiente che porta ogni anni migliaia di volontari e cittadini di tutta Italia a ripulire strade, parchi, rive fluviali, spiagge e altro ancora dalla presenza pervasiva di rifiuti di ogni tipo, dagli incarti di plastica ai mozziconi di sigaretta.

Il circolo di Treviso ha organizzato per il weekend in arrivo un doppio appuntamento dal medesimo scopo: una passeggiata “ecologica”, ovvero una camminata in compagnia per raccogliere rifiuti e mozziconi di sigaretta da dove non devono stare: sui prati, sui marciapiedi e sulle strade.

Anche questa volta il circolo di Legambiente Treviso unisce la propria voce al coro organizzando un doppio appuntamento sul territorio: Treviso e Spresiano. Per entrambi, ai cittadini e alle cittadine si richiede l’iscrizione tramite form online e di presentarsi puntuali all’appuntamento per organizzare i gruppi in percorsi distinti. Tutto il materiale necessario viene fornito da Legambiente Treviso, in partnership come sempre con Contarina.

A Treviso si parte sabato 21 alle 9.30 al quartiere San Paolo, segue Spresiano domenica 22 sempre alle 9.30 con partenza dal piazzale della biblioteca.

Al termine, per entrambi gli appuntamenti, ci sarà un momento di ristoro che sarà occasione per uno scambio e confronto sul tema della pericolosità dei rifiuti ma anche sulle minacce meno evidenti ma ugualmente dannose all’ambiente e alla comunità.

L’iniziativa di Treviso, con ritrovo al parcheggio sul lato nord dello stadio di Monigo (viale Olimpia 7), vede la collaborazione di Associazione Quartiere San Paolo, il Circolo NOI San Paolo, UISP, I Care, Croce Rossa Italiana – Comitato di Treviso. Gode infine del patrocinio del Comune di Treviso e di Contarina.

L’appuntamento di Spresiano, con ritrovo al piazzale della biblioteca comunale (via Dante Alighieri 58), è organizzato in collaborazione con Basket Spresiano Maserada, Associazione Mano nella Mano e Contarina e gode del patrocinio del Comune di Spresiano.

“Iniziative come questa per noi sono importanti soprattutto per ribadire un concetto che ci è molto caro, ovvero il forte legame tra pace e tutela della biodiversità e dell’ambiente, testimoniato proprio dal titolo “Puliamo il mondo per un clima di pace” – spiega Fabio Tullio, referente di Legambiente Treviso. – Naturalmente ci auguriamo che molti cittadini di Spresiano e di Treviso partecipino a questi appuntamenti, ma soprattutto che si portino a casa non tanto la buona azione fatta, quanto piuttosto ciò che hanno imparato di nuovo sull’ambiente che li circonda anche in ambito urbano e le diverse strategie per tutelarlo, facendo ciascuno la propria parte. Ecologia infatti è lo studio delle relazioni. Stiamo perdendo contatto con la natura, e dobbiamo ritrovarlo quanto prima poiché l’alterazione dei cicli naturali riduce progressivamente la disponibilità di risorse, di conseguenza l’instabilità dei sistemi umani aumenta e questo quindi favorisce nuovi conflitti che, narrati come religiosi o geopolitici, si trasformano e innescano guerre“.

Entrambi gli appuntamenti sono su iscrizione obbligatoria tramite form online: