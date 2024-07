Veneto: precursore nell’accesso al credito per le imprese agricole

Il Veneto lancia un progetto innovativo per facilitare l’accesso al credito alle imprese agricole, sostenendone la competitività e promuovendo investimenti strategici

VENETO – Il Veneto continua a dimostrare la sua lungimiranza nel settore agricolo con un nuovo progetto che facilita l’accesso al credito per le imprese agricole. Ideato dalla Regione Veneto in collaborazione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), questo strumento, realizzato grazie al supporto degli istituti bancari, offre un’opportunità concreta per il mondo agricolo. Le imprese potranno ottenere liquidità in modo semplice, trasparente ed efficace, favorendo così la loro competitività sui mercati.

Il progetto

Durante il punto stampa tenutosi a Palazzo Balbi, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo entusiasmo per il protocollo d’intesa siglato tra AVEPA e diversi istituti bancari, tra cui Banca Crédit Agricole Italia, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank), Banca Unicredit, Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo italiano, Credem, e la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Ad oggi, AVEPA ha ricevuto circa 1.400 domande di aiuto per un totale di oltre 360 milioni di euro di spesa richiesta, con uno stanziamento di 175 milioni di contributi pubblici. Questo accordo rappresenta una notevole opportunità per incentivare gli investimenti: le banche anticiperanno una quota di liquidità alle aziende agricole, sostenendone così la competitività e contribuendo all’attuazione della programmazione comunitaria e regionale, riducendo i casi di rinuncia per mancanza di risorse.

Le condizioni del finanziamento

Il protocollo prevede che ciascuna banca convenzionata applichi le seguenti condizioni ai finanziamenti concessi:

Tipo di finanziamento: chirografario

chirografario Importo finanziabile: fino al 100% delle spese ammesse

fino al 100% delle spese ammesse Spese di istruttoria: nessuna

nessuna Tempo di risposta: massimo entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento

massimo entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento Spese di gestione del conto corrente dedicato: nessuna

nessuna Durata del finanziamento: massimo 84 mesi sia per investimenti relativi agli acquisti di macchinari e attrezzature, sia per quelli relativi alle strutture

massimo 84 mesi sia per investimenti relativi agli acquisti di macchinari e attrezzature, sia per quelli relativi alle strutture Tasso di interesse massimo applicabile: tasso variabile euribor di periodo, maggiorato di uno spread massimo del 2,50%

tasso variabile euribor di periodo, maggiorato di uno spread massimo del 2,50% Preammortamento: fino a 12 mesi

fino a 12 mesi Spese di estinzione parziale e anticipata del finanziamento: nessuna

Le misure beneficiarie

L’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, ha specificato che tre sono le misure che beneficiano di questo specifico intervento, per un totale di 360 milioni di euro, di cui 175 milioni di contributo pubblico. La Regione ha già impegnato 491 milioni di euro sui 824 milioni di finanziamenti pubblici totali a valere sul CSR (ex PSR), inclusa la quota dell’accordo tra AVEPA e le banche.

Il progetto è particolarmente legato al settore agricolo, favorendo investimenti in attività extra-agricole, lo sviluppo dell’attrattività delle aree rurali attraverso la trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei punti vendita aziendali, e la promozione dell’attività agrituristica, del turismo rurale, enoturismo e oleoturismo, nonché delle fattorie didattiche e sociali.

Federico Caner ha sottolineato come questa manovra possa essere ampliata ad altri ambiti, offrendo un supporto concreto alle aziende venete che necessitano di sostegno per mantenere e migliorare la loro competitività, anche oltre i confini nazionali.