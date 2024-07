Rassegne cinematografiche all’aperto

Venezia e Marghera inaugurano domani le loro rassegne cinematografiche estive all’aperto, “Cinemoving” e “Cinema sotto le stelle”

Da Venezia alla terraferma partono da domani, giovedì 1° agosto, le rassegne che propongono visioni all’aperto con il “Cinemoving” in Campo San Polo e il “Cinema sotto le stelle” in Piazza Mercato a Marghera. Così anche quest’anno il grande schermo, nei mesi più caldi dell’anno, esce dalle sale.

Cinemoving a Campo San Polo

Appuntamento fisso e assai popolare, il “Cinemoving“, organizzato in Campo San Polo dal Settore Cultura del Comune di Venezia, avrà per questa edizione uno sguardo rivolto al cinema europeo. Accompagnerà cittadini e turisti questo giovedì alle ore 21 con una selezione di corti indipendenti, per proseguire fino a martedì 20 agosto con una serie di proposte che andranno dai lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse nazioni europee, a cui saranno accompagnati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le proiezioni iniziano alle ore 21.00.

Si raccomanda l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 342 7611875 contenente nome + cognome + cinemoving.

Cinema sotto le stelle a Marghera

Sempre da domani, giovedì 1° agosto e fino a venerdì 6 settembre, invece, ci saranno le notti proposte dal “Cinema sotto le stelle” in Piazza Mercato a Marghera, il tradizionale cinema all’aperto di “Marghera estate”, arrivato alla sua 44esima edizione. La rassegna, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con MakingMovie, anche quest’anno spazia dai successi della stagione cinematografica appena conclusa (da “C’è ancora domani” ad “Assassinio a Venezia”, da “Barbie” a “Io capitano”) a vere e proprie chicche del passato. Un’occasione per condividere la passione per il grande schermo, che spesso si rivela uno specchio attraverso cui descrivere o capire la realtà che ci circonda.

Il calendario propone ogni sera un film diverso, dal 1 agosto al 1 settembre, con la proiezione conclusiva venerdì 6 settembre del film “L’attimo fuggente”, imperdibile pellicola senza tempo, a 35 anni dalla sua uscita e dieci anni dalla morte di Robin Williams.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, fatta eccezione per il film “Oppenheimer” del 31 agosto che avrà inizio alle 20.30; la biglietteria apre alle ore 19.00. Il costo del biglietto è € 3,00.

Per ricevere la programmazione quotidiana dei film ed essere avvisati in caso di annulli e recuperi, si consiglia l’iscrizione al canale broadcasting di “Cinema sotto le Stelle”, inviando al numero WhatsApp 3474591960 la frase “ADERISCO”.