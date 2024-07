L’Ordine degli Avvocati di Venezia condanna la divulgazione delle intercettazioni Turetta

L’Ordine degli Avvocati di Venezia ha condannato la recente divulgazione delle intercettazioni private tra Filippo e il padre Nicola Turetta, evidenziando i rischi per l’integrità del processo e il rispetto delle norme giuridiche

VENEZIA. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha rilasciato un comunicato stampa in cui esprime la propria condanna riguardo alla recente pubblicazione delle intercettazioni di un colloquio privato tra Filippo e Nicola Turetta. Questa divulgazione, avvenuta a ridosso dell’apertura della fase dibattimentale del processo, ha suscitato preoccupazioni significative all’interno della comunità legale, tanto da spingere il Consiglio ad intervenire pubblicamente.



Nelle recenti intercettazioni divulgate, riguardanti il colloquio in carcere tra Nicola e Filippo Turetta, il padre tenta di minimizzare il gravissimo reato di femminicidio commesso dal figlio, descrivendolo come un “momento di debolezza”. La pubblicazione di queste conversazioni private ha sollevato serie questioni etiche, in particolare per la scarsa attenzione riservata alla vittima, Giulia Cecchettin.

Secondo il Consiglio, la scelta di rendere pubbliche queste intercettazioni è stata non solo inopportuna, ma anche contraria ai principi fondamentali del diritto processuale. Il colloquio in questione, infatti, è stato definito processualmente irrilevante, trattandosi di una conversazione estremamente privata tra un padre e un figlio reo confesso di un crimine grave. La pubblicazione di tale materiale, soprattutto in questa fase delicata del procedimento, rischia di influenzare negativamente la formazione della prova durante il dibattimento, compromettendo la correttezza del processo.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Tommaso Bortoluzzi, ha sottolineato l’importanza di mantenere il rigore e il rispetto delle regole processuali, elementi imprescindibili per garantire una giustizia equa e imparziale. Bortoluzzi ha espresso preoccupazione per l’impatto che questa divulgazione potrebbe avere non solo sul caso specifico, ma anche sulla percezione pubblica del sistema giudiziario nel suo complesso.

L’Ordine ha evidenziato come la pubblicazione di intercettazioni private e non rilevanti per il processo possa avere ripercussioni gravi, sia sul diritto alla difesa che sulla tenuta della civiltà giuridica. In un momento in cui la giustizia è chiamata a operare con la massima trasparenza e rispetto per i diritti di tutte le parti coinvolte, atti come questo rappresentano un pericoloso precedente.

Inoltre, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha voluto richiamare tutte le parti coinvolte nel procedimento a rispettare scrupolosamente le norme che regolano il processo penale. Queste norme non sono semplici formalità, ma pilastri su cui si fonda l’intero sistema giudiziario e che servono a garantire che ogni individuo, anche di fronte alle accuse più gravi, possa godere di un processo giusto e imparziale.