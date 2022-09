Veneto, Agenda Digitale. I giovedì dello spazio

È stato presentato ieri il ciclo di quattro laboratori dedicati alla space economy promossi dalla Direzione Agenda Digitale della Regione Veneto, in collaborazione con Infinite Area. Un’opportunità che punta a offrire soluzioni intelligenti per valorizzare i dati spaziali nella pubblica amministrazione.

“Dalla tutela del territorio all’uso efficiente delle risorse, dalla mobilità sostenibile all’agricoltura di precisione: i dati satellitari ci permettono di intervenire più efficacemente in diversi ambiti – ha spiegato l’Assessore al Bilancio con delega all’Agenda Digitale del Veneto Francesco Calzavara -. Questo ciclo di quattro incontri ci porterà a definire il ruolo dei dati spaziali in ambiti cruciali per la nostra regione e dai risultati di questo percorso partecipativo definiremo la futura Strategia Regionale sul mondo della Space economy”.

Applicando la metodologia del design thinking i laboratori, rivolti al personale regionale, a quello delle agenzie e delle società partecipate, promuoveranno l’elaborazione di proposte collettive operative per definire la nuova Strategia Regionale sulla Space Economy. Un metodo di lavoro partecipativo ed innovativo all’interno della pubblica amministrazione che intende investire sul capitale umano per diffondere una mentalità e un nuovo metodo di lavoro basato sulla valorizzazione del dato.

“Una pubblica amministrazione moderna deve sapersi concentrare sulla valorizzazione del dato – ha proseguito l’Assessore regionale -. Saper raccogliere, integrare, analizzare, sviluppare modelli predittivi con i dati a disposizione, anche dallo spazio, rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare il governo del territorio, offrire servizi pubblici personalizzati e adattivi per poi saperli mettere a disposizione dell’ecosistema al fine di sostenere la competitività delle imprese e lanciare nuovi servizi per i cittadini. In questa direzione, come Amministrazione regionale intendiamo dimostrare di saper cogliere ed affrontare le sfide che ci attendono anche sul tema della Space Economy, promuovendo una collaborazione tra il settore pubblico e il mondo del privato e contribuendo a diffondere una cultura innovativa sull’utilizzo del dato”.