Vamos a la Champions

Scenario inedito che i Righeira ci avrebbero fatto numeri e vinili. Perché dal 7 agosto, a Ronaldo e celeberrimi marcantoni di militanza che girovagano tra Manchester, Barcellona, Napoli e Chelsea tocca mettere zaino in spalla, tendina canadese e partire per vacanze prenotate su rettangoli di erba e spogliatoi blindati.

Si riparte da dove si era rimasti, senza pubblico e curve intrise di tifo e passione per lambire il Ferragosto e insinuarsi tra Sup, pedalò e ombrelloni in prima fila. Spiagge che attendono calcio e punizioni dal limite.

Un agosto così non si era mai visto.

Mauro Lama

Instacult

Commenta la news

commenti