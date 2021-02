Vaccinazioni Covid. Moglianesi tutti a Villorba

Pubblichiamo la lettera inviata al Sindaco di Mogliano Veneto dal nostro lettore Italo Ignoli

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco

del Comune di Mogliano Veneto dott. Davide Bortolato

Sig. Sindaco,

mi rivolgo a Lei perchè il mio medico di base mi ha riferito, in occasione di una visita effettuata nella mattinata di venerdï scorso, che i cittadini di Mogliano dovranno recarsi a Villorba, presso il locale bocciodromo, per essere vaccinati ed essere iscritti alla prossima fase vaccinale prevista tra qualche tempo.

Io sono convinto che Lei non sia a conoscenza di questa decisione che penalizzerebbe tante persone, in particolare quelle anziane costrette a percorrere poco meno di 80 km. per coprire la distanza dei viaggi a/r fino a e da Villorba quando nella nostra città esistono strutture certamente in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le vaccinazioni.

Ricordo infatti che oltre ai fabbricati del Centro sociale, della sede del Centro anziani ed eventualmente del Gris, con tutti gli spazi annessi a funzione di parcheggi, sottolineo che anche le frazioni sono in grado di fare fronte alle operazioni sopra ricordate.

Mi auguro che Lei vorrà intervenire anche per tranquilizzare i nostri concittadini in questo momento in cui la situazione Covid non è, secondo le notizie ufficiali di questi giorni, complessivamente soddisfacente.

La ringrazio per l’attenzione che vorrà riservare alla presente comunicazione e Le porgo, con l’occasione, cordiali saluti e l’augurio di buon lavoro

Italo Agnoli

