Iuav al primo posto tra le migliori università italiane per Architettura, al secondo posto per Arti performative e al terzo per Design nel Ranki

Iuav nuovamente sul podio nelle classifiche delle migliori università d’Italia.

L’edizione 2021 del ranking Education Around, magazine specializzato in istruzione e università , ha analizzato oltre 20 mila dati su 290 mila laureati e preso in considerazione 63 università statali, per arrivare a stilare 56 classifiche suddivise in 5 aree disciplinari: scienze sociali, scienze naturali, scienze comportamentali, discipline umanistiche, scienze formali e applicate.

L’Università Iuav di Venezia risulta prima in italia per i corsi di laurea triennale e magistrale in Architettura, seconda per le magistrali in Arti performative e la terza per le lauree triennali in Design.

Education Around ha sviluppato un ranking di analisi che si riferisce solo al panorama degli atenei statali italiani membri del Consorzio Almalaurea.

Iuav è considerato un ateneo specializzato e quindi non rientra nella classifica generale delle Università , ma viene considerato all’interno delle categorie disciplinari specifiche dell’architettura, del design e delle arti performative.

Tra i principali indicatori presi in considerazione da EA 2020 la percentuale di studenti che trascorrono un periodo all’estero durante il percorso universitario: l’ottimo posizionamento di Iuav si deve anche all’attenzione crescente all’internazionalizzazione, un punto di forza dell’Ateneo che già nel 2020 era risultato primo fra tutte le università italiane in questo settore nella classifica Censis.

Commenta il rettore Alberto Ferlenga:

“Negli ultimi anni i ranking che riguardano le università si susseguono e assumono sempre più importanza nella scelta delle sedi da frequentare da parte degli studenti, in special modo stranieri. E’ dunque per noi una soddisfazione rilevare che anche in quest’ultima classifica EA 2020 Iuav occupa i primi posti su scala nazionale: un dato che trova conferma nel considerevole aumento delle iscrizioni di quest’anno e che premia i notevoli sforzi intrapresi dalla nostra università nel campo dell’internazionalizzazione e della qualità di insegnamento e ricerca».

