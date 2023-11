UNICA, la rivoluzione digitale nella comunicazione scuola-famiglia

Pagano, IT manager Fondazione Aidr: finalmente un unico punto di accesso a una vasta gamma di servizi digitali per studenti e famiglie.

ROMA – È stata presentata nei giorni scorsi, all’annuale salone dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro in programma alla Fiera di Verona, la piattaforma UNICA – La Scuola di Tutti. Un innovativo ambiente web ideato per rivoluzionare il modo in cui famiglie e studenti accedono ai servizi digitali dedicati all’istruzione. Questa piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, realizzata dal partner tecnologico Sogei, rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l’efficienza nel settore dell’educazione.

“UNICA si distingue per essere il primo sistema che offre un unico punto di accesso a una vasta gamma di servizi digitali per studenti e famiglie – ha dichiarato Francesco Pagano, IT manager della fondazione Aidr. Questo sistema user-friendly è progettato per semplificare e rendere più efficaci le comunicazioni tra scuole e famiglie, assicurando un flusso di informazioni tempestivo e affidabile. UNICA non è solo una piattaforma di comunicazione, ma un ambiente che accompagna studenti e famiglie nel percorso educativo. Offre risorse digitali per supportare le scelte consapevoli degli studenti, contribuendo a far emergere e valorizzare i loro talenti. La piattaforma è strumentale nell’aiutare i giovani a navigare nel loro percorso educativo e professionale – ha concluso Pagano.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato dal Ministro Valditara, con il coinvolgimento di diversi dirigenti scolastici, docenti, alunni, genitori e tutte le direzioni generali hanno lavorato intensamente con Sogei per garantire che UNICA sia non solo innovativa, ma anche inclusiva e accessibile a tutti. Questo approccio rispecchia l’impegno della Fondazione Aidr verso l’innovazione tecnologica come strumento per migliorare la qualità dell’istruzione e per garantire pari opportunità a tutti gli studenti e alle loro famiglie.