Sicurezza stradale, street art a scuola in memoria degli agenti Vanzella e Cescato

“La street art racconta la sicurezza stradale”: Polizia di Stato e Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in collaborazione con la Provincia di Treviso, le Amministrazioni di Castelfranco Veneto, Treviso, Villorba e Vittorio Veneto e la società Autostrade per l’Italia propongono un concorso finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza stradale mediante la realizzazione di murales – graffiti che trattino il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, elementi basilari per la tutela della libera circolazione dell’individuo.

TREVISO – La Provincia di Treviso presenta il bando di concorso “La street art racconta la sicurezza stradale” a cura della Polizia di Stato e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso in collaborazione con la Provincia, le Amministrazioni di Castelfranco Veneto, Treviso, Villorba e Vittorio Veneto e la società Autostrade per l’Italia e rivolto agli istituti superiori del territorio provinciale, statali e paritari, ma anche ai corsi serali delle medesime scuole e ai frequentanti dei Centri Giovani. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Tavolo Sicurezza Stradale, che coinvolge Istituzioni, Autorità, Forze dell’Ordine e Associazioni avviato al Sant’Artemio l’anno scorso, ed è un tributo alla memoria del Sovrintendente Capo Adriano Vanzella e dell’Assistente Capo Marco Cescato, che persero la vita in un tragico incidente il 26 novembre 1998.

“Una nuova e importante iniziativa in tema di sicurezza stradale e sensibilizzazione della comunità, a partire dai più giovani – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – a dimostrazione anche di come prosegua senza sosta l’attività del Tavolo Sicurezza Stradale che riunisce insieme alla Provincia la Prefettura, la Questura, la Conferenza dei Sindaci Ulss2, Associazioni attive nel territorio sul tema e Assicurazioni. La street art è un modo per avvicinare ancor di più i giovani al tema e sicuramente, insieme alle lezioni nelle scuole superiori, sarà un’occasione per loro di esprimersi su un tema così delicato e, al contempo, contribuire a far crescere in loro maggiore consapevolezza sui rischi di una guida disattenta e non rispettosa delle regole. Le opere saranno collocate all’interno della Sottosezione Autostradale A27 Treviso Nord e saranno visibili dall’interno del reparto. Oltre a essere un elemento di sensibilizzazione, saranno naturalmente anche un un significativo tributo alla memoria dei due agenti tragicamente scomparsi in quel lontano 1998″.

“Presentiamo un progetto insieme alla Polizia di Stato che persegue il primissimo obiettivo del Tavolo Sicurezza Stradale: diffondere una “cultura della sicurezza”, partendo dai giovani, dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole superiori – spiega Roberto Fava, consigliere provinciale delegato alla sicurezza stradale – Purtroppo gli under30 sono tra le vittime principali di incidente e fare prevenzione, in classe, è tra le principali linee d’azione della Provincia. Con questo progetto delle Polizia Stradale integriamo gli incontri didattici con un’attività creativa”.

“Un progetto ideato dalla Polizia Stradale che avvicina con innovazione e profondo valore le generazioni più giovani ai temi della prevenzione dagli incidenti e dell’educazione stradale – sottolinea il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti – i cui risultati saranno condivisi in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada 2024. Le opere realizzate, che affiancano l’impegno della Prefettura e di tutti gli altri membri del Tavolo Sicurezza Stradale, saranno un riferimento per sensibilizzare alla necessità del rispetto del codice della strada per tutelare se stessi e gli altri”.

“Il concorso presentato oggi, dedicato alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori, rappresenta un modo nuovo per diffondere tra i più giovani le linee guida e le buone prassi in tema di sicurezza stradale, elementi basilari per la tutela della libera circolazione dell’individuo. A questo obiettivo, si aggiunge il cordoglio e la memoria per la tragica scomparsa del Sovrintendente Vanzella e dell’Assistente Capo Cescato, oggi ricordati nella messa commemorativa a 25 anni da quel drammatico giorno – prosegue il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan – La consegna ai famigliari di una medaglia in loro onore e memoria ha rappresentato un momento di condivisione, vicinanza e solidarietà da parte di tutti noi”.

“Affrontare con le ragazze e i ragazzi delle scuole del territorio il tema della sicurezza stradale e soprattutto le buone prassi da seguire per prevenire il rischio di incidente è fondamentale e questa è un’iniziativa importante che va in questa direzione – spiega Barbara Sardella, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – le lezioni in aula della Provincia affrontano proprio questi temi: dare ora, grazie a questo concorso a cura della Polizia di Stato, la possibilità di esprimersi attraverso la propria sensibilità creatività è un’ulteriore passo avanti per ribadire come la sensibilizzazione della comunità sul tema sia al primo posto sin dall’adolescenza”.

“Le opere che i giovani realizzeranno durante l’anno saranno selezionate ed esposte nei pannelli autostradali nella zona di Villorba e Treviso Nord – ricorda il sindaco di Villorba, Francesco Soligo – come Comune abbiamo aderito volentieri all’iniziativa perché è fondamentale fare prevenzione e costante sensibilizzazione sul tema della sicurezza”.

“Anche il Comune di Vittorio Veneto ha aderito al progetto e prosegue nel suo impegno nelle attività di sensibilizzazione dedicate alle cittadine e ai cittadini di tutte le età – commenta Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto – non bisogna mai smettere di parlare di prevenzione degli incidenti e le opere dei giovani saranno un ulteriore elemento di valore per aumentare l’attenzione sul tema per tutta la comunità”.

“Autostrade per l’Italia ha appoggiato sin da subito l’iniziativa proposta dalla Polizia di Stato nell’ambito del Tavolo Sicurezza Stradale della Provincia di Treviso – sottolinea Denni Montanari, referenti ASPI – per ridurre il numero di incidenti stradali, purtroppo tragicamente in aumento, è necessario innazitutto fare prevenzione e informazione sulle buone prassi alla guida. Collaboriamo dunque insieme alle Istituzioni e alle Autorità seguendo questo obiettivo”.

“Il concorso si pone l’obiettivo principale di consentire la riflessione su temi della “sicurezza stradale” che si può conseguire con una cultura orientata al rispetto dei valori fondamentali della nostra società – spiega Simone Morello, Comandante della Polizia Stradale di Treviso – Gli studenti potranno esprimersi su quattro ambiti per realizzare le proprie opere: Velocità, Distrazione, Alterazione, Smart Road – Tecnologia & Sicurezza, che sono alla base delle cause che innescano un incidente”.

A prendere parte alla conferenza stampa di ieri, in sala Consiglio, il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Barbara Sardella, il consigliere provinciale delegato alla sicurezza stradale, Roberto Fava, il Comandante della Polizia Stradale, Simone Morello, che ha presentato l’iniziativa e la struttura del progetto, in rappresentanza del Comando di Polizia locale di Treviso, Davide De Carli, il sindaco del Comune di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, il sindaco del Comune di Villorba, Francesco Soligo, il referente di ASPI Autostrade per l’Italia Denni Montanari. Presenti anche i famigliari di Adriano Vanzella, a cui il Questore ha consegnato una medaglia commemorativa.