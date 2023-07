Una piantina a testa per i ragazzi di Ortolab

Non c’è pace in tutto il nord Italia, in Veneto ma soprattutto in Riviera del Brenta, che aveva cominciato a ricostruire – e a respirare – dopo il tornado del 2015 e ora sta soffrendo di nuovo. Se parecchie persone hanno bisogno di aiuto, e le istituzioni si stanno muovendo in tal senso, dalla Regione Veneto fino al Comune di Dolo, c’è una realtà che ha bisogno di un piccolo gesto da parte di tutti noi. È l’Ortolab di Famiglie e Abilità. La grandine ha distrutto gran parte del lavoro dei giovani ragazzi diversamente abili che avevano creato un luogo pieno di magia, tra una pianta di pomodoro e una di melanzane.

UNA PIANTINA A TESTA PER AIUTARE I RAGAZZI DI ORTOLAB

“Nel nostro #ortolab tutta la bella verdura e frutta che stava maturando a causa di una terribile grandinata è andata distrutta! – spiega Alessandra Boran, presidente di Famiglie e Abilità – Tantissime persone hanno mandato messaggi di #rinascita, i nostri stessi ragazzi vogliono #ricreare. Come possiamo non ascoltare queste richieste! Non vogliamo fare una raccolta fondi in questo momento di difficoltà per tutti. Allora abbiamo pensato di invitare chiunque lo desideri a venirci a trovare e portare una piantina per dar vita al nuovo orto che INSIEME ricostruiremo!!!!! . Che dite? Ci aiutate a passare parola? Da mercoledì vi aspettiamo solito orario 17.30-19.20 in via Arzerini a Camponogara per un semplice momento suggellato da una foto “.

IL COMUNE DI DOLO INFORMA I CITTADINI

Il Sindaco è in costante contatto con la Regione Veneto per la gestione dell’Emergenza Meteo in corso: “Siamo in attesa che, su decisione del Governo, gli uffici regionali diano all’Amministrazione comunale indicazioni circa la possibilità per i cittadini di vedere riconosciuto un contributo per i danni subiti, con la messa a disposizione di apposita modulistica – scriveva venerdì il Comune in una nota. – Nel frattempo, consigliamo di CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, I PREVENTIVI DI SPESA, LE FATTURE. Consigliamo anche di far inserire, nei preventivi e nelle fatture, ‘Intervento danni derivati da eccezionale evento meteorologico del 19/07/2023’“.

Per i cittadini, l’invito è di “seguire gli aggiornamenti nella pagina Facebook del Comune insieme alla consultazione della sezione dedicata all’EMERGENZA MALTEMPO nel sito del Comune al link https://www.comune.dolo.ve.it/it/allerte–emergenza/ , dove troverete anche alcune risposte alle domande che più frequentemente ci sono state rivolte in queste ore“.

Per emergenze e segnalazioni alla Protezione Civile è sempre attivo il numero 0415101010.