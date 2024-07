Una navigazione sostenibile

Un punto di svolta nella sostenibilità marittima con l’introduzione del primo sistema di connessione elettrica di terra nel Mar Mediterraneo

Il settore della sostenibilità marittima ha avuto una notevole svolta grazie all’attivazione del primo sistema di connessione elettrica a terra per navi da crociera nel Mar Mediterraneo. Questo avanzato sistema, implementato sulla MSC World Europa, rappresenta un passo cruciale verso un futuro marittimo più ecologico.

Benefici ambientali

Grazie a questa innovazione, si ha la capacità di ricevere energia elettrica direttamente dal porto durante le soste. Questo elimina completamente le emissioni di gas serra durante la sosta, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità dell’aria nelle aree portuali, a beneficio della salute delle comunità locali.

Funzionamento del sistema

Conosciuto anche come “cold ironing” o “shore-to-ship power” (SSP), il sistema consente di fornire energia elettrica dalla terra alla nave ormeggiata mentre i motori principali e ausiliari sono spenti. In questo modo, le apparecchiature essenziali come quelle per emergenze, refrigerazione, riscaldamento e illuminazione possono continuare a funzionare durante le operazioni di carico e scarico, riducendo le emissioni nocive dei generatori diesel ausiliari.

Piano di espansione

Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia, che punta a raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. Entro la fine del 2024, si prevede che 16 delle 22 navi della flotta saranno equipaggiate per il collegamento alle reti elettriche di terra. L’obiettivo è effettuare 220 connessioni nei porti già attrezzati in Cina, Norvegia, Germania, Regno Unito e Malta. Inoltre, MSC Crociere prevede di ampliare ulteriormente questa infrastruttura, aggiungendo almeno 15 nuovi porti tra il 2024 e il 2026, inclusi scali italiani chiave come Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli e Trieste.

Progetti futuri

In aggiunta, MSC Crociere sta progettando di implementare il sistema di shore power nel suo terminal crociere di Miami, che sarà operativo il prossimo anno. Questo rafforzerà ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Questa innovazione segna una vera e propria rivoluzione nel mondo delle crociere, avviando una nuova era in cui la tecnologia e la sostenibilità si combinano per salvaguardare il nostro pianeta.